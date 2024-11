Αμερικανικές εκλογές 2024: Εκτόξευσαν κινητό προς το μέρος του Τραμπ σε ομιλία του – Η αγωνιώδης αντίδραση ενός πράκτορα για να το απομακρύνει

Ένα απρόσμενο περιστατικό σημάδεψε την προεκλογική συγκέντρωση του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στην πόλη Άλενταουν της Πενσυλβάνια. Καθώς ο Ρεπουμπλικανός υποψήφιος αποχωρούσε από τη σκηνή, ένα κινητό τηλέφωνο πετάχτηκε από το κοινό προς το μέρος του.

Ωστόσο, ο Τραμπ συνέχισε να βαδίζει χωρίς να έχει επηρεαστεί από το γεγονός, χαιρετώντας το πλήθος και υψώνοντας τον αντίχειρά του, σε μια κίνηση που μας υπενθύμισε την χαρακτηριστική του αυτοπεποίθηση.

Ένας πράκτορας της Μυστικής Υπηρεσίας, αντιλαμβανόμενος αμέσως τον κίνδυνο, έδρασε άμεσα, πλησίασε γρήγορα το κινητό και το απομάκρυνε από τον Τραμπ με μια κίνηση, κλωτσώντας το.

Ο πράκτορας συνέχισε να προχωράει, δείχνοντας το τηλέφωνο που μόλις είχε κλωτσήσει, διασφαλίζοντας έτσι την ασφάλεια του πρώην Προέδρου.

Somebody threw their phone at Trump as he was leaving his rally.

The secret service acted quick to stomp on

How incredibly stupid is this, though? pic.twitter.com/4wkWLOfNnA

— Liberty Scrypt (@Liberty_Scrypt) November 1, 2024