Αλβανία: Δικαστήριο απέπεμψε την αντιπρόεδρο της κυβέρνησης λόγω κατηγοριών για διαφθορά

Enikos Newsroom

διεθνή

Αλβανία: Δικαστήριο απέπεμψε την αντιπρόεδρο της κυβέρνησης λόγω κατηγοριών για διαφθορά

Δικαστήριο στην Αλβανία έπαυσε από το αξίωμά της την αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Μπελίντα Μπαλούκου, μετά την απαγγελία κατηγοριών σε βάρος της από εισαγγελείς, για τον φερόμενο ρόλο της στην επιλογή εταιρείας για την κατασκευή σήραγγας, ένα έργο που χρηματοδοτήθηκε από την κυβέρνηση.

Δεν υπήρξε άμεση αντίδραση από την Μπαλούκου, ωστόσο, χθες στη Βουλή η ίδια αποκάλεσε «λασπολογία, υπαινιγμούς, μισές αλήθειες και ψέματα» τις κατηγορίες αυτές και δήλωσε ότι θα συνεργαστεί πλήρως με τη δικαιοσύνη.

Η Μπαλούκου, η οποία διετέλεσε επίσης υπουργός Υποδομών και Ενέργειας, είναι στενή σύμμαχος του πρωθυπουργού Έντι Ράμα, ο οποίος νωρίτερα φέτος εξασφάλισε την τέταρτη συνεχή θητεία του.

Το Ειδικό Δικαστήριο που είναι επιφορτισμένο με την καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος δεν έδωσε περισσότερες πληροφορίες για την απόφασή του, «δεδομένου ότι τέτοια μέτρα είναι εμπιστευτικού χαρακτήρα».

Το κατηγορητήριο

Στις 31 Οκτωβρίου, η Ειδική Εισαγγελία, SPAK, δήλωσε ότι απήγγειλε κατηγορίες στην Μπαλούκου για το ποινικό αδίκημα της παραβίασης της ισότητας των συμμετεχόντων σε διαγωνισμό ή σε δημόσιο πλειστηριασμό. Οι κατηγορίες αφορούν την κατασκευή μιας σήραγγας μήκους 5,9 χιλιομέτρων στο νότιο τμήμα της Αλβανίας, με κόστος περίπου 190 εκατομμύρια ευρώ.

Το κατηγορητήριο, το οποίο περιήλθε σε γνώση του Reuters, τονίζει ότι η Μπαλούκου, υπό την ιδιότητά της ως υπουργός Υποδομών, επηρέασε αθέμιτα την απόφαση υπέρ της εταιρείας που κέρδισε τον διαγωνισμό.

Το κατηγορητήριο αναφέρει επίσης ότι η Μπαλούκου ενήργησε με αυτό τον τρόπο σε συνεργασία με πέντε άλλα μέλη της επιτροπής που εξέδωσε την απόφαση.

Η Αλβανία στοχεύει να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση έως το 2030, αλλά η ΕΕ απαιτεί από τη χώρα να κάνει περισσότερα για την καταπολέμηση του εγκλήματος και της διαφθοράς.

(Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ)

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Θεσσαλονίκη: Βρέθηκε μόσχευμα για το ζευγάρι που δηλητηριάστηκε από μανιτάρια – Το μήνυμα του Υφυπουργού Υγείας

Σε ζωντανή μετάδοση σωτήρια επέμβαση για εγκεφαλικά

ΟΟΣΑ: Μόνιμο μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής των Φορολογικών Διοικήσεων του Οργανισμού η ΑΑΔΕ

Δημόσιο: Έρχονται νέες προσλήψεις- Όλες οι λεπτομέρειες

Τα παλιότερα Google Pixel μόλις απέκτησαν ενημερωμένο πίνακα κατάστασης συσκευής

Τεστ προσωπικότητας: Το καλάθι για πικνίκ που θα επιλέξετε αποκαλύπτει αν ζείτε το όνειρό σας
περισσότερα
14:57 , Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025

Γερμανός ΥΠΕΞ: «Μη οριστικό» το σχέδιο των ΗΠΑ για την Ουκρανία – «Αρκετά ανησυχητικό» το χαρακτηρίζει ο επιτελάρχης της καγκελαρίας

Ως «μη οριστικό» περιέγραψε το αμερικανικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία...
14:25 , Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025

Καναδάς: Αρκούδα επιτέθηκε σε μαθητές και τραυμάτισε 11 άτομα – Συναγερμός για το ανεξέλεγκτο «επιθετικό» ζώο

Έντεκα άτομα, περιλαμβανομένων παιδιών, τραυματίστηκαν χθες, μερικά σοβαρά, μετά την επίθεση α...
14:12 , Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025

Τουρκία: Συλλήψεις για κύκλωμα πλαστών συνταγών στο Νοσοκομείο Βαλουκλή – Στο στόχαστρο γιατρός της Παιδοψυχιατρικής

Από την Εισαγγελία της περιφέρειας του Μακροχωρίου (Μπακίρκιοϊ) της Κωνσταντινούπολης εκδόθηκε...
13:35 , Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025

Ντουμπάι: Μαχητικό αεροσκάφος συνετρίβη σε επίδειξη, σκοτώθηκε ο πιλότος – Δείτε το βίντεο

Ένα σοβαρό δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της τελευταίας ημέρας του Dubai Airshow, αεροπορικ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα