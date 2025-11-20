Αλβανία: Δικαστήριο απέπεμψε την αντιπρόεδρο της κυβέρνησης λόγω κατηγοριών για διαφθορά

Δικαστήριο στην Αλβανία έπαυσε από το αξίωμά της την αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Μπελίντα Μπαλούκου, μετά την απαγγελία κατηγοριών σε βάρος της από εισαγγελείς, για τον φερόμενο ρόλο της στην επιλογή εταιρείας για την κατασκευή σήραγγας, ένα έργο που χρηματοδοτήθηκε από την κυβέρνηση.

Δεν υπήρξε άμεση αντίδραση από την Μπαλούκου, ωστόσο, χθες στη Βουλή η ίδια αποκάλεσε «λασπολογία, υπαινιγμούς, μισές αλήθειες και ψέματα» τις κατηγορίες αυτές και δήλωσε ότι θα συνεργαστεί πλήρως με τη δικαιοσύνη.

Η Μπαλούκου, η οποία διετέλεσε επίσης υπουργός Υποδομών και Ενέργειας, είναι στενή σύμμαχος του πρωθυπουργού Έντι Ράμα, ο οποίος νωρίτερα φέτος εξασφάλισε την τέταρτη συνεχή θητεία του.

Το Ειδικό Δικαστήριο που είναι επιφορτισμένο με την καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος δεν έδωσε περισσότερες πληροφορίες για την απόφασή του, «δεδομένου ότι τέτοια μέτρα είναι εμπιστευτικού χαρακτήρα».

Το κατηγορητήριο

Στις 31 Οκτωβρίου, η Ειδική Εισαγγελία, SPAK, δήλωσε ότι απήγγειλε κατηγορίες στην Μπαλούκου για το ποινικό αδίκημα της παραβίασης της ισότητας των συμμετεχόντων σε διαγωνισμό ή σε δημόσιο πλειστηριασμό. Οι κατηγορίες αφορούν την κατασκευή μιας σήραγγας μήκους 5,9 χιλιομέτρων στο νότιο τμήμα της Αλβανίας, με κόστος περίπου 190 εκατομμύρια ευρώ.

Το κατηγορητήριο, το οποίο περιήλθε σε γνώση του Reuters, τονίζει ότι η Μπαλούκου, υπό την ιδιότητά της ως υπουργός Υποδομών, επηρέασε αθέμιτα την απόφαση υπέρ της εταιρείας που κέρδισε τον διαγωνισμό.

Το κατηγορητήριο αναφέρει επίσης ότι η Μπαλούκου ενήργησε με αυτό τον τρόπο σε συνεργασία με πέντε άλλα μέλη της επιτροπής που εξέδωσε την απόφαση.

Η Αλβανία στοχεύει να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση έως το 2030, αλλά η ΕΕ απαιτεί από τη χώρα να κάνει περισσότερα για την καταπολέμηση του εγκλήματος και της διαφθοράς.

(Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ)