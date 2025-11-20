Θλίψη στην πολιτική κηδεία του Αλέκου Φλαμπουράρη – Ποιοι έδωσαν το «παρών», οι συγκινητικοί επικήδειοι

Σε κλίμα συγκίνησης ο τελευταίος αποχαιρετισμός στον Αλέκο Φλαμπουράρη, ο οποίος πέθανε την Τρίτη 18 Νοεμβρίου σε ηλικία 87 ετών.

Η πολιτική κηδεία του ιστορικού στελέχους της Αριστεράς τελέστηκε στο πάρκο Ελευθερίας, εκεί όπου βρισκόταν το κολαστήριο του ΕΑΤ-ΕΣΑ.

Το παρών έδωσαν ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, ο Πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, κορυφαία στελέχη των δύο κομμάτων, της Αριστεράς και του ΠΑΣΟΚ, όπως ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, η Μαρία Δαμανάκη, ο Φώτης Κουβέλης και ο Κώστας Λαλιώτης.

Ανάμεσά τους και ο πρώην Πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος συνοδευόταν από την Μπέτυ Μπαζιάνα και τα παιδιά τους. Κάθισαν δίπλα από την οικογένεια του Αλέκου Φλαμπουράρη, ενώ κρατούσαν από ένα λευκό τριαντάφυλλο.

Ένα από τα «πηγαδάκια που κατέγραψε ο φωτογραφικός φακός ήταν μεταξύ του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας, Προκόπη Παυλόπουλου, του Προέδρου της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη και του Τέρενς Κουίκ.

Επικήδειους εκφώνησαν ο Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ο Σωκράτης Φάμελλος, ο Αλέξης Τσίπρας και ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής, Νίκος Βούτσης.

Τσίπρας: Αλέκο σήμερα είμαστε όλοι εδώ. Και όσοι σε αγαπήσαμε και όσοι σε πληγώσαμε

«Αλέκο σήμερα είμαστε όλοι εδώ. Και όσοι σε αγαπήσαμε και όσοι σε πληγώσαμε. Και όσοι σε ζήσαμε και όσοι απλά σε γνωρίσαμε. Δεν λείπει κανείς. Αι γενέαι πάσαι της Αριστεράς και όχι μόνο». Με αυτά τα λόγια, ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας ξεκίνησε τον επικήδειό του στον χώρο του πρώην ΕΑΤ – ΕΣΑ, όπου τελέστηκε η πολιτική του κηδεία του Αλέκου Φλαμπουράρη.

Όπως σημείωσε ο Αλέξης Τσίπρας, η τελετή δεν έγινε τυχαία «στον χώρο της θυσίας για την ελευθερία», ενώ μίλησε για τον Αλέκο Φλαμπουράρη, μεταξύ άλλων ως «τον αριστερό τού ριζοσπαστισμού αλλά και του πολιτισμού», «τον μαχητή της κοινωνικής δικαιοσύνης, αλλά και των ατομικών δικαιωμάτων, από τις γραμμές αργότερα του ΣΥΝ και του ΣΥΡΙΖΑ», «τον ορθολογικό οραματιστή, αυτόν που αναλάμβανε πάντα τις πιο δύσκολες αποστολές γιατί είχε τον τρόπο να βρίσκει τις λύσεις, ιδιαίτερα στα χρόνια της διακυβέρνησης».

«Ήταν εκεί σε κάθε μας βήμα. Σε κάθε μας απόφαση. Σε κάθε μας πρωτοβουλία», είπε ο πρώην πρωθυπουργός και πρόσθεσε: «Δεν σε αποχαιρετώ, αλλά σου υπόσχομαι ότι, όπως εσύ, δεν θα παραδώσουμε ούτε την ψυχή ούτε τα όνειρά μας, στη γοητεία της όποιας εξουσίας. Και ότι δεν θα σταματήσουμε εδώ, αλλά θα συνεχίσουμε με την ίδια αισιοδοξία και την ίδια βεβαιότητα της επιτυχίας που είχες πάντοτε εσύ, ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές. Καλό σου ταξίδι».

Φάμελλος: «Από προχτές είμαστε πιο φτωχοί, ανθρώπινα αλλά και στο κόμμα μας»

Στην πορεία, το έργο και την κληρονομιά που αφήνει ο Αλέκος Φλαμπουράρης αναφέρθηκε στον επικήδειο του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος.

«Στο πρόσωπό του βλέπαμε μία γενιά που στάθηκε όρθια και τράβηξε μπροστά. Με γενναιότητα, ευγένεια, αξιοπρέπεια, ανιδιοτέλεια και αλληλεγγύη, αρχές που υπηρέτησε μέχρι και την τελευταία ημέρα, στην κυριολεξία, στο κοινό μας σπίτι και στην κοινή μας διαδρομή, στον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία», είπε ο Σωκράτης Φάμελλος.

Και πρόσθεσε: «Ξέραμε ότι στην κυβέρνηση είχαμε δίπλα μας έναν άνθρωπο χαμογελαστό και προσιτό, που έμπαινε μαζί μας σε όλα τα προβλήματα, και έβρισκε λύσεις. Με μόνο κριτήριο και προτεραιότητα το κοινό όφελος. Χωρίς καμία προσωπική ιδιοτέλεια. Εξάλλου, ο Αλέκος σε όλη του τη ζωή μόνο έδινε στο κόμμα, στην Αριστερά, στην κοινωνία».

«Με το βλέμμα του πάντα στραμμένο στις νεότερες γενιές ο Αλέκος Φλαμπουράρης κατάφερνε να είναι διαφωτιστής, με κάθε έννοια της λέξης. Δεν είχε ποτέ την απόσταση του δασκάλου, ήταν σύντροφος και καθοδηγητής», σημείωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ.

«Από προχτές είμαστε πιο φτωχοί. Ανθρώπινα αλλά και στο κόμμα μας, γιατί ήταν πάντα εκεί διαθέσιμος, οποιαδήποτε ώρα για να βοηθήσει σε κάθε δύσκολη απόφαση ή αποστολή. Και ήξερες ότι θα σου πει κάτι πιο διεισδυτικό, πιο ανατρεπτικό, πιο εναλλακτικό», τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος.

«Μας φαίνεται – σε όλους που τον ζήσαμε και πιο πολύ στην οικογένειά του- αδιανόητο ότι δεν θα ξανακούσουμε τη σκέψη του και την πολύτιμη συμβουλή του αλλά και δεν θα διασκεδάσουμε μαζί. Το κενό του είναι δυσαναπλήρωτο», ανέφερε.

«Αλλά το ξέρουμε καλά, ο Αλέκος Φλαμπουράρης είναι μαζί με τους φωτεινούς συντρόφους μας, που δεν έφυγαν ποτέ πραγματικά από δίπλα μας, γιατί η παρακαταθήκη τους συνεχίζει να μας καθοδηγεί. Γεια σου αγαπημένε σύντροφέ μας και σε ευχαριστούμε!», κατέληξε ο Σωκράτης Φάμελλος.

Βούτσης: «Αλέκο, διακρίθηκες για τη σεμνότητα και την τιμιότητα»

Για την πολιτική διαδρομή και την παρακαταθήκη του Αλέκου Φλαμπουράρη μίλησε ο Νίκος Βούτσης στον επικήδειο του. «Επέλεξες και την αριστερή πολιτική και ευθύνη για τη διακυβέρνηση της χώρας μέσα σε πολύ δύσκολες συνθήκες», ανέφερε ο Νίκος Βούτσης.

Και πρόσθεσε: «Αλέκο, διακρίθηκες για τη σεμνότητα και την τιμιότητα. Πάντοτε παρών και αλληλέγγυος.

«Ήσουν πάντα μειλίχιος, μετρημένος και αποτελεσματικός. Είχες πάντα πολύ καλές σχέσεις με τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ, χωρίς ποτέ να παρεξηγηθείς», τόνισε ο πρώην πρόεδρος της Βουλής.

Κακλαμάνης: «Απολάμβανε του σεβασμού και της εκτίμησης από ολόκληρο το φάσμα των πολιτικών δυνάμεων»

Με θερμά λόγια για τη ζωή και την πολιτική πορεία του Αλέκου Φλαμπουράρη μίλησε ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης στον επικήδειο του.

«Απολάμβανε του σεβασμού και της εκτίμησης από ολόκληρο το φάσμα των πολιτικών δυνάμεων. Είτε ως βουλευτής είτε ως υπουργός Επικρατείας απέδειξε ότι τα αξιώματα δεν κάνουν τον άνθρωπο αλλά ο άνθρωπος δίνει αξιώματα σε αυτά», είπε ο Νικήτας Κακλαμάνης.

«Ο Αλέκος ήταν πανάξιος πριν γίνει ο Φλαμπουράρης της πολιτικής. Γέννημα θρέμμα της Αθήνας, μαθητής του 9ου γυμνασίου και έντονα δραστήριος πολιτικά ήδη από τα μαθητικά του χρόνια» τόνισε ο πρόεδρος της Βουλής.

