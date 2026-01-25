Άλεξ Χόνολντ: Ο ορειβάτης έφτασε στην κορυφή του ουρανοξύστη Taipei 101 χωρίς σχοινιά – Μεταδόθηκε live από το Netflix

Ο Αμερικανός ορειβάτης Άλεξ Χόνολντ ανέβηκε στον ουρανοξύστη Ταϊπέι 101 την Κυριακή χωρίς σχοινιά ή προστατευτικό εξοπλισμό.

Έφτασε στην κορυφή του πυργίσκου του πύργου ύψους 508 μέτρων (1.667 ποδιών) περίπου 90 λεπτά αφότου είχε ξεκινήσει.

Φορώντας ένα κόκκινο κοντομάνικο μπλουζάκι, κουνούσε τα χέρια του μπρος-πίσω πάνω από το κεφάλι του.

«Ήταν σαν να ήθελα να πω τι θέα, είναι απίστευτο, τι όμορφη μέρα», είπε αργότερα. «Σκέφτηκα, μην πέσεις από το κωδωνοστάσιο. Προσπαθούσα να ισορροπήσω. Αλλά τι απίστευτη θέση, τι όμορφος τρόπος για να δεις την Ταϊπέι» πρόσθεσε.

Ο Χόνολντ, γνωστός για την ανάβασή του χωρίς σχοινιά στο Ελ Καπιτάν του Εθνικού Πάρκου Γιοσέμιτι, ανέβηκε σε μια γωνία της Ταϊπέι 101 χρησιμοποιώντας μικρά εξογκώματα σε σχήμα L ως πατήματα.

Περιοδικά, έπρεπε να κάνει ελιγμούς και να σκαρφαλώνει στις πλευρές μεγάλων διακοσμητικών κατασκευών που προεξείχαν από τον πύργο, τραβώντας τον εαυτό του προς τα πάνω με γυμνά χέρια.

Το κτίριο έχει 101 ορόφους, με το πιο δύσκολο κομμάτι να είναι οι 64 όροφοι του μεσαίου τμήματος – τα «κουτιά από μπαμπού» που δίνουν στο κτίριο την χαρακτηριστική του εμφάνιση.

Χωρισμένο σε οκτώ επίπεδα, κάθε τμήμα έχει οκτώ ορόφους με απότομες, προεξέχουσες αναβάσεις, ακολουθούμενες από μπαλκόνια, όπου έκανε σύντομες διαλείμματα καθώς ανέβαινε.

Η ελεύθερη σόλο ανάβαση του Honnold στο εμβληματικό κτίριο στην πρωτεύουσα της Ταϊβάν μεταδόθηκε ζωντανά στο Netflix με καθυστέρηση 10 δευτερολέπτων.

Η ανάβαση, που αρχικά είχε προγραμματιστεί για το Σάββατο, καθυστέρησε για 24 ώρες λόγω βροχής.

Το να έχει ένα πλήθος που ζητωκραυγάζει ήταν ασυνήθιστο και λίγο ανησυχητικό στην αρχή για τον Honnold, του οποίου οι αναβάσεις γίνονται συνήθως σε απομακρυσμένες περιοχές.

«Όταν έφευγα από το γήπεδο, έλεγες «ω, είναι κάπως έντονο, υπάρχουν τόσοι πολλοί άνθρωποι που με παρακολουθούν», είπε. «Αλλά ειλικρινά, όλοι μου εύχονται τα καλύτερα. Ουσιαστικά, κάνει όλη την εμπειρία να μοιάζει σχεδόν πιο εορταστική, όλοι αυτοί οι καλοί άνθρωποι είναι έξω και με στηρίζουν και περνούν καλά».