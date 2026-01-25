Άλεξ Χόνολντ: Ο ορειβάτης έφτασε στην κορυφή του ουρανοξύστη Taipei 101 χωρίς σχοινιά – Μεταδόθηκε live από το Netflix

Σύνοψη από το

  • Ο Αμερικανός ορειβάτης Άλεξ Χόνολντ ανέβηκε στον ουρανοξύστη Ταϊπέι 101 την Κυριακή χωρίς σχοινιά ή προστατευτικό εξοπλισμό. Έφτασε στην κορυφή του πυργίσκου του πύργου ύψους 508 μέτρων περίπου 90 λεπτά αφότου είχε ξεκινήσει.
  • Η ελεύθερη σόλο ανάβαση του Honnold στην Ταϊπέι μεταδόθηκε ζωντανά στο Netflix με καθυστέρηση 10 δευτερολέπτων, ενώ είχε καθυστερήσει για 24 ώρες λόγω βροχής.
  • Το πιο δύσκολο κομμάτι της ανάβασης ήταν οι 64 όροφοι του μεσαίου τμήματος, τα «κουτιά από μπαμπού» που δίνουν στο κτίριο την χαρακτηριστική του εμφάνιση. Ο ορειβάτης περιέγραψε την κορυφή ως μια «απίστευτη θέση, τι όμορφος τρόπος για να δεις την Ταϊπέι».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Άλεξ Χόνολντ: Ο ορειβάτης έφτασε στην κορυφή του ουρανοξύστη Taipei 101 χωρίς σχοινιά – Μεταδόθηκε live από το Netflix

Ο Αμερικανός ορειβάτης Άλεξ Χόνολντ ανέβηκε στον ουρανοξύστη Ταϊπέι 101 την Κυριακή χωρίς σχοινιά ή προστατευτικό εξοπλισμό.

Έφτασε στην κορυφή του πυργίσκου του πύργου ύψους 508 μέτρων (1.667 ποδιών) περίπου 90 λεπτά αφότου είχε ξεκινήσει.

Φορώντας ένα κόκκινο κοντομάνικο μπλουζάκι, κουνούσε τα χέρια του μπρος-πίσω πάνω από το κεφάλι του.

«Ήταν σαν να ήθελα να πω τι θέα, είναι απίστευτο, τι όμορφη μέρα», είπε αργότερα. «Σκέφτηκα, μην πέσεις από το κωδωνοστάσιο. Προσπαθούσα να ισορροπήσω. Αλλά τι απίστευτη θέση, τι όμορφος τρόπος για να δεις την Ταϊπέι» πρόσθεσε.

Ο Χόνολντ, γνωστός για την ανάβασή του χωρίς σχοινιά στο Ελ Καπιτάν του Εθνικού Πάρκου Γιοσέμιτι, ανέβηκε σε μια γωνία της Ταϊπέι 101 χρησιμοποιώντας μικρά εξογκώματα σε σχήμα L ως πατήματα.

Περιοδικά, έπρεπε να κάνει ελιγμούς και να σκαρφαλώνει στις πλευρές μεγάλων διακοσμητικών κατασκευών που προεξείχαν από τον πύργο, τραβώντας τον εαυτό του προς τα πάνω με γυμνά χέρια.

Το κτίριο έχει 101 ορόφους, με το πιο δύσκολο κομμάτι να είναι οι 64 όροφοι του μεσαίου τμήματος – τα «κουτιά από μπαμπού» που δίνουν στο κτίριο την χαρακτηριστική του εμφάνιση.

Χωρισμένο σε οκτώ επίπεδα, κάθε τμήμα έχει οκτώ ορόφους με απότομες, προεξέχουσες αναβάσεις, ακολουθούμενες από μπαλκόνια, όπου έκανε σύντομες διαλείμματα καθώς ανέβαινε.

Η ελεύθερη σόλο ανάβαση του Honnold στο εμβληματικό κτίριο στην πρωτεύουσα της Ταϊβάν μεταδόθηκε ζωντανά στο Netflix με καθυστέρηση 10 δευτερολέπτων.

Η ανάβαση, που αρχικά είχε προγραμματιστεί για το Σάββατο, καθυστέρησε για 24 ώρες λόγω βροχής.

Φωτογραφία: ΑΡ

Το να έχει ένα πλήθος που ζητωκραυγάζει ήταν ασυνήθιστο και λίγο ανησυχητικό στην αρχή για τον Honnold, του οποίου οι αναβάσεις γίνονται συνήθως σε απομακρυσμένες περιοχές.

«Όταν έφευγα από το γήπεδο, έλεγες «ω, είναι κάπως έντονο, υπάρχουν τόσοι πολλοί άνθρωποι που με παρακολουθούν», είπε. «Αλλά ειλικρινά, όλοι μου εύχονται τα καλύτερα. Ουσιαστικά, κάνει όλη την εμπειρία να μοιάζει σχεδόν πιο εορταστική, όλοι αυτοί οι καλοί άνθρωποι είναι έξω και με στηρίζουν και περνούν καλά».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ο Donald Trump εμφάνισε επικίνδυνο σημάδι και στο δεύτερο χέρι του – Τι συμβαίνει με την υγεία του;

Emilia Clarke: Πώς η πρωταγωνίστρια του Game of Thrones «έσπασε ένα πλευρό» σε ερωτική σκηνή με τρεις άντρες

Όλος ο κυβερνητικός σχεδιασμός για το 2026 – 100 μεταρρυθμίσεις και έργα σε 24 τομείς πολιτικής

Εβδομάδα αυξήσεων για 1 εκατ. εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα – Τι φέρνουν οι αλλαγές στις φορολογικές κλίμακες

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
10:50 , Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026

Ουκρανία: Περίπου 1.700 πολυκατοικίες στο Κίεβο παραμένουν χωρίς θέρμανση έπειτα από ρωσικό πλήγμα

Περίπου 1.700 πολυκατοικίες στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, το Κίεβο, παραμένουν χωρίς θέρμανση...
09:11 , Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026

Μινεάπολη: Βίντεο φαίνεται να δείχνουν πράκτορα της ICE να παίρνει το όπλο του Άλεξ Πρέτι λίγο πριν από τους μοιραίους πυροβολισμούς

Αμερικανοί πράκτορες της ICE (Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων) πυροβόλησαν και σκότωσαν έ...
08:02 , Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026

Χειμερινή καταιγίδα στις ΗΠΑ: 160.000 σπίτια χωρίς ρεύμα, ακυρώσεις χιλιάδων πτήσεων – 17 Πολιτείες σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Περισσότερες από 4.000 πτήσεις ακυρώθηκαν στις ΗΠΑ το Σάββατο ενόψει μιας τεράστιας χειμερινής...
05:09 , Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026

Ρωσία: Το υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε πως οι δυνάμεις του κατέλαβαν παραμεθόρια κοινότητα στην Ουκρανία

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε χθες Σάββατο πως οι δυνάμεις του έθεσαν υπό τον πλήρη έλ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι