Αιματοκύλισμα στη Γάζα: Τουλάχιστον 55 νεκροί από ισραηλινή επίθεση στην Μπέιτ Λαχία – Αναφορές για παγιδευμένους κάτω από συντρίμμια

Σύμφωνα με την παλαιστινιακή υπηρεσία πολιτικής προστασίας, τουλάχιστον 55 Παλαιστίνιοι έχασαν τη ζωή τους σήμερα από ισραηλινή επίθεση στην πόλη Μπέιτ Λαχία, που βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας. Ανάμεσα στα θύματα, σύμφωνα με το Al Jazeera, είναι 17 παιδιά κάτω των 12 ετών, ενώ εκτιμά ότι ο αριθμός των νεκρών ξεπερνάει του 65.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, πολλά θύματα πιστεύεται ότι είναι παγιδευμένα κάτω από τα ερείπια. Λίγο νωρίτερα το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA και μέσα ενημέρωσης της Χαμάς είχαν μεταδώσει τον ίδιο αριθμό.

🚨 BREAKING: The genocide intensifies in the besieged northern #Gaza Strip as the IOF carries out an intense series of strikes at this moment.

Shelling and airstrikes targeted homes in Beit Lahia, resulting in at least 7 martyrs (including 3 children) and wounded in the… pic.twitter.com/sFfI7Ly4e2

