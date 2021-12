Αυτό είναι το χρώμα του 2022

Η Pantone ανακοίνωσε το χρώμα του 2022 και αυτό είναι μία απόχρωση του μωβ.

Η εταιρεία που κάθε χρόνο ανακοινώνει το χρώμα της επόμενης χρονιάς, έκανε γνωστό πως το χρώμα του 2022 είναι το Very Peri.

Introducing the Pantone Color of the Year 2022, PANTONE 17-3938 Very Peri, a dynamic periwinkle blue hue with a vivifying violet red undertone blends the faithfulness and constancy of blue with the energy and excitement of red. Learn more: https://t.co/eNIwkTq2K8 pic.twitter.com/hBfiDusFKU

