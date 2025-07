Αυστραλία: Θύμα κυβερνοεπίθεσης η αεροπορική εταιρεία Qantas – Διαρροή στοιχείων έξι εκατομμυρίων πελατών

Η αυστραλιανή αεροπορική εταιρεία Qantas ανακοίνωσε την Τετάρτη πως ερευνά μια «σημαντική» κυβερνοεπίθεση, μετά την παραβίαση ενός συστήματος που περιέχει ευαίσθητα δεδομένα περίπου 6 εκατομμυρίων πελατών.

Σύμφωνα με την εταιρεία, οι χάκερς στόχευσαν ένα από τα κέντρα επικοινωνίας πελατών της, εισβάλλοντας σε υπολογιστικό σύστημα τρίτου μέρους. Οι επιτιθέμενοι είχαν πρόσβαση σε ευαίσθητες πληροφορίες όπως ονόματα πελατών, διευθύνσεις email, τηλέφωνα και ημερομηνίες γέννησης.

