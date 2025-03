Αφγανιστάν: Οι Ταλιμπάν απελευθέρωσαν την Αμερικανίδα Φέι Χολ

Μία Αμερικανίδα απελευθερώθηκε σήμερα από τους Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν, ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρώην ειδικός απεσταλμένος της Ουάσινγκτον στην Καμπούλ, Ζαλμάι Χαλιλζάντ.

«Η Αμερικανίδα υπήκοος Φέι Χολ, που μόλις απελευθερώθηκε από τους Ταλιμπάν, βρίσκεται τώρα υπό την προστασία των φίλων μας του Κατάρ στην Καμπούλ και σύντομα θα πάρει τον δρόμο για το σπίτι» ανέφερε στην πλατφόρμα Χ ο Χαλιλζάντ.

Η Αμερικανίδα είχε συλληφθεί νωρίτερα φέτος, μαζί με δύο Βρετανούς και τον Αφγανό διερμηνέα τους.

American citizen Faye Hall, just released by the Taliban, is now in the care of our friends, the Qataris in Kabul, and will soon be on her way home. Thank you, #Qatar, for your ongoing and steadfast partnership. #USA #Afghanistan pic.twitter.com/cMSBuaq7qR

— Zalmay Khalilzad (@realZalmayMK) March 29, 2025