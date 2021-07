Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου στρατού φοβόταν ότι ο Τραμπ θα επιχειρούσε να μιμηθεί τον Χίτλερ

Τις τελευταίες εβδομάδες του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, ο επικεφαλής του γενικού επιτελείου στρατού των ΗΠΑ, στρατηγός Μαρκ Μάιλι ανησυχούσε για το ενδεχόμενο ο πρώην πρόεδρος να κατέφευγε στον στρατό με σκοπό να παραμείνει στην εξουσία, με τον Αμερικανό στρατηγό να φτάνει στο σημείο να συγκρίνει τη ρητορική του δισεκατομμυριούχου με εκείνη του Αδόλφου Χίτλερ, σύμφωνα με ένα βιβλίο που έγραψαν δύο δημοσιογράφοι της Washington Post.

«Δεν με ενδιαφέρουν τα πραξικοπήματα», απάντησε ο Τραμπ σε μια οργισμένη του ανακοίνωση, λέγοντας ότι «αν ήθελα να κάνω πραξικόπημα, ο στρατηγός Μαρκ Μάιλι θα ήταν ένας από τους τελευταίους ανθρώπους που θα είχα καλέσει».

Ο αρχηγός του αμερικανικού γενικού επιτελείου στρατού συνέκρινε τις μεγάλης έντασης ημέρες στις οποίες ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυριζόταν ψευδώς ότι κέρδισε τις προεδρικές εκλογές του 2020 με τον εμπρησμό του Ράιχσταγκ το 1933, ένα συμβάν που χρησιμοποίησαν οι Ναζί για να εξαλείψουν τις πολιτικές δυνάμεις της αντιπολίτευσης και να εγκαθιδρύσουν ένα ολοκληρωτικό καθεστώς στη Γερμανία.

«Ζούμε μια περίοδο όπως εκείνη του Ράιχσταγκ», τόνισε ο Μάιλι, σύμφωνα με το βιβλίο με τίτλο «I Alone Can Fix It: Donald J. Trump's Catastrophic Final Year» («Μόνο εγώ μπορώ να το διορθώσω: Ο καταστροφικός τελευταίος χρόνος του Ντόναλντ Τζ. Τραμπ»).

Λέγοντας ότι «του γύριζε το στομάχι» ακούγοντας τους ψευδούς ισχυρισμούς του προέδρου, ο Αμερικανός στρατηγός παρομοίαζε τη ρητορική του Ντόναλντ Τραμπ «με τα λόγια του ευαγγελίου του Φύρερ», αναφέρουν στο βιβλίο τους οι δημοσιογράφοι Κάρολ Λόνιγκ και Φίλιπ Ρούκερ. Οι δύο συγγραφείς διευκρινίζουν ότι πήραν συνεντεύξεις από περισσότερα από 140 ανθρώπους για να γράψουν το βιβλίο τους. Ένας εκπρόσωπος του στρατηγού Μάιλι αρνήθηκε να επιβεβαιώσει αυτές τις δηλώσεις.

Σύμφωνα με αποσπάσματα του βιβλίου που αναμένεται να κυκλοφορήσει, ο Μάιλι και άλλα ανώτερα στρατιωτικά στελέχη των ΗΠΑ συζήτησαν το ενδεχόμενο να παραιτηθούν σε περίπτωση που δεχόντουσαν εντολές που οι ίδιοι θα έκριναν παράνομες ή επικίνδυνες. Σύμφωνα με τους συγγραφείς του βιβλίου, ο ανώτατος αξιωματικός του Πενταγώνου εξέφραζε επανειλημμένα τις ανησυχίες του για την πιθανότητα υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ να προετοιμάζουν ένα πραξικόπημα. Αμέσως μετά τη συμμετοχή του σε μια σύσκεψη θεμάτων ασφαλείας στις 10 Νοεμβρίου 2020, με αντικείμενο το "Million MAGA March", μια συγκέντρωση υποστηρικτών του Τραμπ που αμφισβητούσαν τα αποτελέσματα των εκλογών της 3ης Νοεμβρίου, ο Μάιλι δήλωσε ότι φοβάται ότι «θα κατέβουν στους δρόμους τα καφέ πουκάμισα» αναφερόμενος στην γερμανική παραστρατιωτική οργάνωση του Εθνικοσοσιαλιστικού Κόμματος, τα Τάγματα Εφόδου. Μέσα στις επόμενες εβδομάδες, ο αρχηγός του αμερικανικού γενικού επιτελείου στρατού είχε εντατικές διαβουλεύσεις με Αμερικανούς στρατιωτικούς αξιωματικούς για να διερευνήσει τις πιθανές δυνατότητες που είχε ο Τραμπ χρησιμοποιώντας ανθρώπους που είχε τοποθετήσει στο Πεντάγωνο, τη CIA και το FBI, για να παραμείνει με την βία στην εξουσία. Αυτές οι συνομιλίες τον καθησύχασαν τελικά. «Εδώ είναι Αμερική. Είναι στέρεη. Οι θεσμοί λυγίζουν, αλλά δεν σπάνε», κατέληξε ο Μάιλι, σύμφωνα με τους δύο δημοσιογράφους. Αμερικανοί αξιωματούχοι, μιλώντας υπό τον όρο να μην κατονομαστούν, είχαν παραδεχθεί τις ανησυχίες τους ότι ο Τραμπ ενδεχομένως να επιχειρούσε να χρησιμοποιήσει τον στρατό για να καταστείλει αντίθετες φωνές, καθώς αυξάνονταν οι φόβοι για μια πιθανή καταχρηστική χρήση από τον ίδιο του Νόμου περί Εξέγερσης. Τραμπ: «Ποτέ δεν απείλησα, ούτε μίλησα ποτέ, σε κανέναν, για ένα πραξικόπημα της κυβέρνησής μας» «Ποτέ δεν απείλησα, ούτε μίλησα ποτέ, σε κανέναν, για ένα πραξικόπημα της κυβέρνησής μας», ανέφερε στην γραπτή του ανακοίνωση ο Ντόναλντ Τραμπ. «Αν ήθελα να κάνω πραξικόπημα, ο στρατηγός Μαρκ Μάιλι θα ήταν ένας από τους τελευταίους ανθρώπους που θα είχα καλέσει», σημείωσε ο Ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας, λέγοντας ότι διόρισε τον Μάιλι να ηγηθεί του γενικού επιτελείου στρατού μόνο και μόνο επειδή «ο πιο υπερεκτιμημένος στρατηγός στον πλανήτη, ο Τζιμ Μάτις δεν μπορούσε να το αντέξει». «Δρω συχνά αντίθετα με τις συμβουλές των ανθρώπων που δεν σέβομαι», δήλωσε ο πρώην πρόεδρος, προσθέτοντας ότι έχασε επίσης κάθε σεβασμό που είχε για τον στρατηγό Μάιλι. Ο Τραμπ επέλεξε τον Μάιλι στο κορυφαίο στρατιωτικό αυτό πόστο το 2018, παρά την αντίθετη γνώμη του τότε υπουργού Άμυνας Τζιμ Μάτις. Ο Μάτις παραιτήθηκε από υπουργός Άμυνας το 2018, επικαλλούμενος διαφορές σε θέματα πολιτικής και έκτοτε ο Τραμπ τον χαρακτηρίζει «τον πιο υπερεκτιμημένο στρατηγό στον κόσμο».

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ