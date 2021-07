Ο Ντόναλντ Τραμπ ήθελε να "εκτελέσει" υπάλληλο του Λευκού Οίκου - Τι υποστηρίζει συγγραφέας

Ο τέως πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ήθελε να "εκτελέσει" τον υπάλληλο που διέρρευσε στον Τύπο ότι είχε φυγαδευτεί στο καταφύγιο του Λευκού Οίκου από τις Μυστικές Υπηρεσίες στη διάρκεια των βίαιων διαδηλώσεων στο πλαίσιο του κινήματος Black Lives Matter, μετά τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ. Ο ρεπόρτερ της Wall Street Journal Michael Bender έγραψε στο νέο του βιβλίο "Frankly, We Did Win This Election: The Inside Story of How Trump Lost" ότι η αντίδραση του Τραμπ στην ιστορία για το καταφύγιο ήταν η πιο οργισμένη που είχε ποτέ ο πρόεδρος και είχαν βιώσει οι βοηθοί του. "Όποιοι το έκαναν αυτό, πρέπει να κατηγορηθούν για προδοσία. Θα πρέπει να εκτελεστούν" φώναζε ο Τραμπ σύμφωνα με απόσπασμα που φιλοξενεί το CNN. Μετά το περιστατικό με το καταφύγιο, ο Τραμπ συγκέντρωσε κορυφαίους στρατιωτικούς, αστυνομικούς και συμβούλους της Δυτικής Πτέρυγας και για μία σύσκεψη. "Ο Τραμπ έβραζε για την ιστορία με το καταφύγιο και αμέσως μόλις έφθασαν τους φώναζε να ξεράσουν ποιος την είχε διαρρεύσει" γράφει ο Bender στο βιβλίο και συνεχίζει: "Ο προσωπάρχης του Λευκού Οίκου Μαρκ Μίντοους προσπάθησε επανειλημμένα να ηρεμήσει τον πρόεδρο καθώς οι τρομαγμένοι βοηθοί απέφευγαν να έχουν οπτική επαφή με τον πρόεδρο. "Το αναλαμβάνω, θα βρούμε ποιος το έκανε αυτό" είπε ο Μίντοους στον τέως πρόεδρο". Ο Τραμπ πάντως παρέμεινε θυμωμένος για μέρες σχετικά με τη διαρροή, όπως έγραψε ο συγγραφέας. Ο Τραμπ ρώτησε επανειλημμένα τον Μίντοους αν είχε βρει τον "ένοχο" με τον Μίντοους να έχει εμμονή να βρει την πηγή" πρόσθεσε ο Bender. Ο συγγραφέας πρόσθεσε ότι "αυτοί που είπαν ότι είχαν ακούσει τον πρόεδρο να διατυπώνει αυτήν την προειδοποίηση ερμήνευσαν την έκρηξή του ως ένδειξη ότι ο πρόεδρος ήταν σε πανικό". Την Τρίτη, η εκπρόσωπος του Τραμπ, Λιζ Χάρινγκτον έγραψε στον λογαριασμό της στο twitter ότι οι ισχυρισμοί αυτοί είναι "εντελώς ψευδείς".

"Ο πρόεδρος Τραμπ δεν είπε ποτέ ούτε υπονόησε κάτι τέτοιο σε οποιονδήποτε και το γεγονός αυτό δόθηκε στον συγγραφέα του βιβλίου στη διάρκεια της διαδικασίας ελέγχου γεγονότων για το βιβλίο αυτό" επεσήμανε η Χάρινγκτον.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τζορτζ Φλόιντ δολοφονήθηκε από τον Ντέρεκ Σόβιν, πρώην αστυνομικό που γονάτισε στον λαιμό του στερώντας του την ανάσα στις 25 Μαΐου 2020 στη Μινεάπολη. Ο θάνατός του προκάλεσε διαδηλώσεις σε όλες τις Πολιτείες αλλά και άγρια επεισόδια. Στις 29 Μαΐου διαδηλωτές του Black Lives Matter συγκεντρώθηκαν γύρω από τον Λευκό Οίκο με τις Μυστικές Υπηρεσίες να αποφασίζουν να μεταφέρουν τον Τραμπ, τη Μελάνια και τον γιο τους Μπάρον στο υπόγειο καταφύγιο. Ο Τραμπ εξήρε τις προσπάθειες των Μυστικών Υπηρεσιών αλλά δεν έκανε καμία αναφορά για τη μεταφορά του στο Κέντρο Επειγουσών Επιχειρήσεων. "Ήμουν μέσα, παρακολούθησα κάθε κίνηση και δεν θα μπορούσα να αισθάνομαι πιο ασφαλής" είχε γράψει μεταξύ άλλων τότε ο Τραμπ.