Τσέλσι – Άστον Βίλα 1-2: Οι Χωριάτες πέρασαν και από το «Στάμφορντ Μπριτζ» με πρωταγωνιστή τον Γουότκινς

Για την πρώτη ώρα του αγώνα η Τσέλσι σφυροκοπούσε την Άστον Βίλα στο «Στάμφορντ Μπριτζ» και το 1-0 με το οποίο προηγούνταν οι «Μπλε» από εκτέλεση κόρνερ του Ζοάο Πέδρο έδειχνε λίγο.

Στο 59΄ όμως ο Ουνάι Έμερι έκανε την κίνηση που άλλαξε τη ροή του αγώνα: στο πλαίσιο της τριπλής αλλαγής που προχώρησε σε εκείνο το λεπτό ο τεχνικός της Άστον Βίλα, ο Όλι Γουότκινς αντικατέστησε τον Εμιλιάνο Μπουέντια.

Τέσσερα λεπτά αργότερα ο Άγγλος διεθνής ισοφάρισε, έστω και με μπόλικη δόση τύχης (διπλή κόντρα, δοκάρι και μέσα), ενώ στο 84΄ υπέγραψε την ανατροπή και μια τεράστια νίκη, που έστειλε τους «χωριάτες» στους 39 βαθμούς και την τρίτη θέση, μόλις τρεις βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο Άρσεναλ κι έναν από τη δεύτερη Μάντσεστερ Σίτι.

Ταυτόχρονα, η ομάδα του Μπέρμιγχαμ δημιούργησε ρεκόρ συλλόγου με τις 11 συνεχείς νίκες, εκ των οποίων οι οκτώ στο πρωτάθλημα της Πρέμιερ Λιγκ.

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 18ης αγωνιστικής:

Μάντσεστερ Γ.-Νιούκαστλ 1-0 (24΄ Ντόργκου)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Μάντσεστερ Σίτι 1-2 (54΄ Χάτσινσον – 48΄ Ρέιντερς, 83΄ Τσερκί)

Άρσεναλ-Μπράιτον 2-1 (14΄ Όντεγκαρντ, 52΄ αυτ. Ρούτερ – 64΄ Γκόμες)

Μπρέντφορντ-Μπόρνμουθ 4-1 (7΄, 51΄, 90΄+6 Σάντε, 39΄ αυτ. Πέτροβιτς – 75΄ Σεμένιο)

Μπέρνλι-Έβερτον 0-0

Λίβερπουλ-Γουλβς 2-1 (41΄ Γκράφενμπερχ, 42΄ Βιρτς – 52΄ Μπουένο)

Γουέστ Χαμ-Φούλαμ 0-1 (86΄ Χιμένες)

Τσέλσι-Άστον Βίλα 1-2 (37΄ Ζ. Πέδρο – 63΄, 84΄ Γουότκινς)

Σάντερλαντ-Λιντς 28/12 Κρίσταλ Πάλας-Τότεναμ 28/12