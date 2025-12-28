Δυσαρέσκεια στον Παναθηναϊκό για τον Τετέ – Φωτογραφήθηκε με φανέλα της Γκρέμιο που είχε πάνω το όνομά του

Η κίνηση του Ματέους Τετέ να φωτογραφηθεί με μία φανέλα της Γκρέμιο που είχε πάνω το όνομά του (και τον αριθμό με το «14»), ενώ ο ίδιος φορούσε ήδη μία άλλη φανέλα της βραζιλιάνικης ομάδας, εν μέσω όλης αυτής της σειράς των δημοσιευμάτων απ’ τη Βραζιλία που έχουν κατακλύσει το διαδίκτυο τα τελευταία 24ωρα, περί «συμφωνιών» για τη μεταγραφή του 25χρονου εξτρέμ, συνοδεύτηκε από τον πολύ έντονο εκνευρισμό των ανθρώπων του Παναθηναϊκού.

Οι «πράσινοι» διαβλέπουν εδώ και μέρες μία συγκεκριμένη στάση απ’ την πλευρά του ατζέντη του Τετέ, Πάμπλο Μπουένο να «διαρρέει» διαρκώς διάφορα πράγματα περί μετακίνησης του Βραζιλιάνου εξτρέμ στην ομάδα του Πόρτο Αλέγκρε, θέλοντας να πιέσει καταστάσεις.

Κι αυτό -όπως αναφέρουν πηγές απ’ το «πράσινο» στρατόπεδο- έχει εκληφθεί ως κίνηση απόλυτης έλλειψης σεβασμού προς τον Παναθηναϊκό, η οποία έγινε ακόμη πιο έντονη με την περίφημη φωτογραφία του Τετέ που «ανέβηκε» το Σάββατο (27/12) στα social media μανατζερικού γραφείου με το οποίο συνεργάζεται ο Μπουένο.

Δείτε τη φωτογραφία:

Παρά τα όσα γράφονται στη Βραζιλία, ο Παναθηναϊκός έχει ξεκαθαρίσει απ’ το μεσημέρι της Παρασκευής (26/12) προς όλους τους τόνους πως δεν έχει δεχθεί πρόταση για τον Τετέ, ενώ δεν πρόκειται να μπει σε διαδικασία παραχώρησής του με μορφή δανεισμού όπως αναφέρουν τα ΜΜΕ της χώρας του καφέ.

«Δεν υπάρχει καμία δόση αλήθειας στα δημοσιεύματα από Βραζιλία περί δανεισμού του Τετέ. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει απολύτως καμία πρόταση για τον Τετέ. Ο Τετέ είναι βασικό στέλεχος της ομάδας και δεν παραχωρείται δανεικός», είχε επισημάνει με επίσημη τοποθέτησή του ο Παναθηναϊκός απ’ το μεσημέρι της Παρασκευής (26/12), θέλοντας να βάλει ένα «φρένο» στα όσα αφήνει επίτηδες να διαρρέουν προς τα βραζιλιάνικα ΜΜΕ, ο εκπρόσωπος του παίκτη.

Ούτε το σενάριο, που γράφτηκε το Σάββατο (27/12) στη Βραζιλία περί «…αναπροσαρμογής της πρόταση της Γκρέμιο με δανεισμό και υποχρεωτική οψιόν αγοράς του παίκτη μέσα στο 2026» έχει δόση αλήθειας. Ο Παναθηναϊκός θα καθίσει σε τραπέζι διαπραγμάτευσης μόνο εάν υπάρξει πρόταση για απευθείας πώληση του παίκτη με ένα ποσό που θα ξεκινάει μίνιμουμ απ’ τα 8 εκατ. ευρώ.

Για το θέμα της φωτογραφίας με τη φανέλα της Γκρέμιο, ο Παναθηναϊκός έχει ήδη εκφράσει προς την πλευρά του ποδοσφαιριστή την έντονη δυσαρέσκειά του κλαμπ. Και μετά ην επιστροφή του απ’ την άδεια των εορτών, θα γίνει μία πολύ ξεκάθαρη κουβέντα μαζί του, που θα φέρει κυρώσεις οι οποίοι μπορεί να φτάσουν μέχρι και σε ένα υψηλό πρόστιμο.

Από εκεί και πέρα, εάν η πλευρά του εκπροσώπου του Τετέ συνεχίσει την ίδια διαδικασία, στον Παναθηναϊκό έχουν αποφασίσει να πάρουν και στην συγκεκριμένη περίπτωση τα… μέτρα τους, με σχετικές καταγγελίες προς τη FIFA.

Και κινήσεις που θα «αγγίζουν» ακόμη και την Γκρέμιο, η οποία φέρεται (βάση των δημοσιευμάτων κι όχι μόνο), να έχει μπει σε διαπραγματεύσεις με τον παίκτη ενώ έχει ενεργό συμβόλαιο έως το 2028 και δεν έχει δοθεί το «ελεύθερο» απ’ τον Παναθηναϊκό.

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ