Banda Entopica για τη διακοπή της συναυλίας στη Φλώρινα: «Ψευδές ότι τραγουδήσαμε το “Eleno Kerko” – Παίξαμε το “Σόφκα” και το “Έλα Κέρκο”»

Με ανάρτηση στα social media το μουσικό συγκρότημα «Banda Entopica» απαντά σε όσα ακούγονται τις τελευταίες ημέρες για τη διακοπή της συναυλίας στη Φλώρινα, τονίζοντας ότι «πρόκειται για ένα γεγονός λογοκρισίας, το οποίο ορισμένες πλευρές επιχειρούν να χρησιμοποιήσουν για προπαγανδιστικό όφελος».

Το συγκρότημα ξεκαθαρίζει ότι δεν τραγούδησαν ποτέ το “Eleno Kerko” και πως έπαιξαν τα τραγούδια «Σόφκα» και «Έλα Κέρκο». «Ο συγκεκριμένος ισχυρισμός είναι απολύτως ψευδής» σχολιάζουν. Μάλιστα παραθέτουν τους στίχους των τραγουδιών καθώς και βίντεο από τη στιγμή που τραγουδούν το «Έλα Κέρκο» στην συναυλία τους στην Φλώρινα.

Σχετικά τώρα με όσα είπε εκπρόσωπος του πολιτιστικού Συλλόγου «Φωτιά Χαμάμ» ότι υπήρχε συμφωνία να μη τραγουδηθούν ντόπια τραγούδια, το συγκρότημα επισημαίνει ότι «η συμφωνία στην οποία καταλήξαμε ήταν η εξής: να παίξουμε δύο-τρία τραγούδια στα ντόπικα προς το τέλος του προγράμματος, όπως και έγινε, τα οποία μάλιστα είχαμε ενημερώσει ποια θα είναι και είχαμε λάβει την σχετική έγκριση. Παρά την παρέμβαση από μέρους του δημάρχου, καθώς και λίγων ακροατών, αποφασίσαμε ΕΜΕΙΣ να συνεχίσουμε την εκδήλωση, προκειμένου να τιμήσουμε τον υπόλοιπο κόσμο που βρισκόταν εκεί και μας στήριξε με την παρουσία, το χειροκρότημα και τον χορό του».

Η ανάρτηση – απάντηση της Banda Entopica

«Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας για άλλη μία φορά.

Δυστυχώς, η συνεχής αναπαραγωγή ψευδών ισχυρισμών μάς φέρνει στη δυσάρεστη θέση να χρειάζεται να δώσουμε απαντήσεις σε κακοπροαίρετα σχόλια, ειδήσεις παραπληροφόρησης και ανακριβή άρθρα που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο.

1. Σε ό,τι αφορά τα τραγούδια που παίξαμε στις 22/12 στη Φλώρινα, αυτά ήταν η «Σόφκα» και το «Έλα Κέρκο» και ΟΧΙ το Eleno Kerko. Εσκεμμένα, ορισμένοι μας κατηγορούν ότι τραγουδήσαμε το Eleno Kerko, καθώς αυτό συγχέεται εύκολα με το «Έλα Κέρκο».

Θέλουμε να τονίσουμε ότι ο συγκεκριμένος ισχυρισμός είναι απολύτως ψευδής, καθώς το Eleno Kerko είναι ένα τελείως διαφορετικό τραγούδι από το «Έλα Κέρκο», τόσο ως προς τους στίχους όσο και ως προς τον χορό, τον ρυθμό και τη μουσική. Συγκεκριμένα, το Eleno Kerko είναι τραγούδι σε ρυθμό 7/8 (συρτό), ενώ το «Έλα Κέρκο» είναι σε ρυθμό 16/8 (πουστσένο – λεβέντικο).

Ακολουθούν οι στίχοι των τραγουδιών που τραγουδήσαμε, μεταφρασμένοι στα ελληνικά:

Έλα Κέρκο:

Έλα, κόρη, να σου πω τι είδα εγώ στο όνειρό μου,

όταν ήμουν κόρη μου, μικρό κοριτσάκι.

Παίζαμε, γελούσαμε και με τα μάτια όρκο δίναμε,

για την αγάπη σκεφτόμασταν, στη βρύση Kiprója.

Όταν σηκώθηκα από το κρεβάτι και είδα πού βρισκόμουν,

βαριά σκέψη με πλάκωσε στην άθλια ξενιτιά.

Δώσε, Θεέ μου, να μπορέσω στο χωριό να γυρίσω,

με τις φίλες μου να δω την όμορφη (άσπρη) την εκκλησία.

Σόφκα:

Σήκω, θα πάμε, Σοφούλα, κόρη μου, στην πόλη Γουμένισσα.

Ωχ αμάν, αμάν, Σοφούλα, κόρη μου, στην πόλη Γουμένισσα.

Στην πόλη Γουμένισσα, Σοφούλα, κόρη μου,

στον γιατρό.

Ωχ αμάν, αμάν, Σοφούλα, κόρη μου,

στον Γκόνο Ρουσίν.

Αυτός να μας πει, Σοφούλα, κόρη μου,

ποια είναι η αρρώστια σου.

Ωχ αμάν – αμάν, Σοφούλα, κόρη μου,

ποια είναι η αρρώστια σου;

2. Σε σχέση με όσα ειπώθηκαν σε πρωινή εκπομπή από εκπρόσωπο του πολιτιστικού Συλλόγου «Φωτιά Χαμάμ», ότι υπήρχε συμφωνία να μη τραγουδηθούν ντόπια τραγούδια, θέλουμε να διευκρινίσουμε ότι η συμφωνία στην οποία καταλήξαμε ήταν η εξής: να παίξουμε δύο-τρία τραγούδια στα ντόπικα προς το τέλος του προγράμματος, όπως και έγινε, τα οποία μάλιστα είχαμε ενημερώσει ποια θα είναι και είχαμε λάβει την σχετική έγκριση. Παρά την παρέμβαση από μέρους του δημάρχου, καθώς και λίγων ακροατών, αποφασίσαμε ΕΜΕΙΣ να συνεχίσουμε την εκδήλωση, προκειμένου να τιμήσουμε τον υπόλοιπο κόσμο που βρισκόταν εκεί και μας στήριξε με την παρουσία, το χειροκρότημα και τον χορό του.

Ελπίζουμε να γίνεται πλέον ξεκάθαρο ότι πρόκειται για ένα γεγονός λογοκρισίας, το οποίο ορισμένες πλευρές επιχειρούν να χρησιμοποιήσουν για προπαγανδιστικό όφελος.

Ως Banda Entopica, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για τα αμέτρητα μηνύματα συμπαράστασης που έχουμε λάβει από την πρώτη στιγμή αυτού του γεγονότος. Όπως είπαμε εξαρχής, τραγουδάμε και παίζουμε για να ενώνουμε τον κόσμο και όχι για να τον χωρίζουμε. Οποιαδήποτε εκμετάλλευση της μουσικής που παίζουμε για εθνικιστικούς και μισαλλόδοξους σκοπούς, από οποιαδήποτε πλευρά, θα μας βρίσκει πάντα αντίθετους.

Καλές γιορτές με υγεία, αγάπη και ελευθερία λόγου!

Με αγάπη και σεβασμό

Banda Entopica❤️».