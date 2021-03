Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι περίμενε πως ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπαϊντεν θα έπεφτε στις σκάλες του προεδρικού αεροσκάφους, Air Force One και πως σύντομα δεν θα καταλαβαίνει τι θα υπογράφει.

Ο Τραμπ σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Newsmax ανέφερε ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ έχει τέτοια σύγχυση που δεν θα μπορεί να αξιολογήσει τα έγγραφα που του δίνουν να διαβάσει και πως δεν θα είναι σε θέση να υπογράφει προεδρικά διατάγματα.

"Κάτι συμβαίνει. Αυτό που συμβαίνει είναι τρέλα. Δεν ξέρω αν γνωρίζει ή καταλαβαίνει αυτά που υπογράφει", ανέφερε μεταξύ άλλων ο Τραμπ.

Wait you’re telling me this is edited???

I’m sorry, I had no idea I was spreading this kind of gross disinformation. https://t.co/ulLZTLtciK pic.twitter.com/8k6hlQ2UXe