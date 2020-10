ΗΠΑ-Ανώτατο Δικαστήριο: Ορκίστηκε η Έιμι Κόνι Μπάρετ στον Λευκό Οίκο - BINTEO

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ γιόρτασε ένα από τα πιο εμβληματικά του επιτεύγματα χθες Δευτέρα (τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα Τρίτη ώρα Ελλάδας) στον περίβολο του Λευκού Οίκου, όπου η Έιμι Κόνι Μπάρετ ορκίστηκε σε ειδική τελετή μία ώρα και κάτι μετά την έγκριση του διορισμού της στο Ανώτατο Δικαστήριο από τη Γερουσία, οκτώ ημέρες πριν από τις εκλογές.

Η εκδήλωση, που οργανώθηκε σε ώρα υψηλής τηλεθέασης στο γρασίδι έξω από το κτίριο της προεδρίας, έμοιαζε σαν αντικατοπτρισμός εκείνης πριν από έναν μήνα, όταν ο Τραμπ ανακοίνωνε την υποψηφιότητά της, λίγα εικοσιτετράωρα προτού ο Λευκός Οίκος μετατραπεί σε εστία του κορονοϊού — με τον μεγιστάνα να ανακοινώνει πως μολύνθηκε και ο ίδιος.

Η έγκριση του διορισμού της Μπάρετ στη Γερουσία (52 ψήφοι υπέρ, 48 κατά) οριστικοποιεί τη μεταβολή του συσχετισμού ισχύος στο Ανώτατο Δικαστήριο με τους συντηρητικούς να εξασφαλίζουν απόλυτη υπεροχή (6-3), έναν μήνα και κάτι μετά τον θάνατο της Ρουθ Μπέιντερ Γκίνσμπεργκ.

Μόνο μια Ρεπουμπλικάνα γερουσιάστρια, η Σούζαν Κόλινς, τέθηκε εκτός κομματικής γραμμής και καταψήφισε τον διορισμό της Μπάρετ.

Αυτή «είναι μια ιστορική ημέρα για την Αμερική», είπε στην τελετή ο Τραμπ, που έχει διορίσει, με την Μπάρετ, τρία συντηρητικά μέλη στο Ανώτατο Δικαστήριο.

Κανένα μέλος του Ανωτάτου Δικαστηρίου δεν είχε διοριστεί τόσο κοντά στις εκλογές στην αμερικανική ιστορία μέχρι χθες.

«Η οικογένεια Μπάρετ κατέκτησε την καρδιά της Αμερικής», υποστήριξε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος και χαρακτήρισε «πολύ ταιριαστό» ότι θα πληρώσει την κενή θέση που άφησε η δικάστρια Ρουθ Μπέιντερ Γκίνσμπεργκ, «αληθινή πρωτοπόρος για τις γυναίκες». Τραμπ και Μπάρετ ήταν όλο χαμόγελα.

Αντίθετα με τον περασμένο μήνα, πολλοί φόραγαν μάσκες, ενώ οι καρέκλες ήταν τοποθετημένες έτσι ώστε να τηρείται η σύσταση για τη λεγόμενη κοινωνική απόσταση. Πολλοί από τους γερουσιαστές που την ψήφισαν ήταν παρόντες, όχι όμως ο επικεφαλής της Ρεπουμπλικανικής πλειοψηφίας Μιτς Μακόνελ, που έχει να πάει στην προεδρία από τον Αύγουστο, εξαιτίας της πανδημίας.Ο Τραμπ κατή

γαγε τεράστια πολιτική νίκη με τον πρακτικά ισόβιο διορισμό της Μπάρετ, παρά την εναντίωση των Δημοκρατικών, που χαρακτήρισαν «έκνομη» τη διαδικασία τόσο κοντά στην εκλογική αναμέτρηση. Εξήρε τα «άψογα διαπιστευτήρια» της 48χρονης μητέρας επτά παιδιών, πολύ θρησκευόμενης χριστιανής, πολέμιας της άμβλωσης.

Από την πλευρά της, η Μπάρετ διαβεβαίωσε ότι θα ασκήσει τα καθήκοντά της με «ανεξαρτησία», «χωρίς φόβο και πάθος», αφήνοντας στο περιθώριο τις πεποιθήσεις της καθώς σε διαφορετική περίπτωση θα μπορούσε να κατηγορηθεί για «παράβαση καθήκοντος», όπως εξήγησε.

Νωρίτερα, ο γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκρέιαμ και ο Μιτς Μακόνελ έκαναν επίσης λόγο για «ιστορική ημέρα» για την Αμερική και εξήραν την Μπάρετ, «εντυπωσιακή» νομικό, διόλου «ανακατεμένη στην πολιτική», τονίζοντας πως διαθέτει όλα τα τυπικά προσόντα για τη θέση.

Ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας των Δημοκρατικών στη Γερουσία Τσακ Σούμερ κάγχασε καταγγέλλοντας την «υποκρισία» τους: η δικάστρια Μπάρετ δεν επελέγη εξαιτίας των τυπικών της προσόντων, εξήγησε, αλλά απλούστατα επειδή είναι φορέας απόψεων «της ριζοσπαστικής δεξιάς».

Για τον Σούμερ, οι Ρεπουμπλικάνοι «έβαλαν φωτιά στην αξιοπιστία τους» με αυτή τη διαδικασία, κάπου μία εβδομάδα προτού ανοίξουν οι κάλπες, πολύ περισσότερο διότι είχαν εμποδίσει τον διορισμό στο Ανώτατο Δικαστήριο δικαστικού που είχε προτείνει ο Μπαράκ Ομπάμα το 2016, επικαλούμενοι το ότι ήταν εκλογική χρονιά.

«Η αλήθεια είναι πως αυτός ο διορισμός εντάσσεται σε μια προσπάθεια που κρατάει δεκαετίες για να μεταβληθεί η ισορροπία στο δικαστικό σώμα, να γείρει προς την άκρα δεξιά», επέμεινε.

Για τον ίδιο, η χθεσινή ημέρα ήταν από τις «πιο μαύρες στην αμερικανική ιστορία», όπως ανέφερε εκφράζοντας τη «θλίψη» του.

Ο Μιτς Μακόνελ ανταπέδωσε τα πυρά: «δεν έχουμε καμία αμφιβολία — έχουμε; — ότι αν το παπούτσι ήταν στο άλλο πόδι, (οι Δημοκρατικοί) θα ενέκριναν τον διορισμό», επισήμανε και πρόσθεσε «δεν μπορείς να νικάς πάντα, και οι εκλογές έχουν συνέπειες», αναφερόμενος στη νίκη του Τραμπ το 2016.

Η Δημοκρατική βουλεύτρια Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτές, λίγη ώρα μετά την ψηφοφορία στη Γερουσία, διατύπωσε μέσω Twitter μια πρόταση που συζητείται τελευταία στην αριστερή πτέρυγα των Δημοκρατικών: να αυξηθεί ο αριθμός των μελών του Ανώτατου Δικαστηρίου, για να αποκατασταθεί η ισορροπία ισχύος στο σώμα.

«Όλες οι επιλογές πρέπει να παραμείνουν στο τραπέζι», υπερθεμάτισε η γερουσιάστρια Ελίζαμπεθ Γουόρεν, άλλο μέλος της λεγόμενης αριστερής πτέρυγας των Δημοκρατικών.

«Όχι και πολύ οπαδός» του σεναρίου αυτού, ο κεντρώος Δημοκρατικός αντίπαλος του Τραμπ στις προεδρικές εκλογές, ο Τζο Μπάιντεν, δεν το αποκλείει εντελώς κι έχει υποσχεθεί ότι θα αναθέσει σε επιτροπή να το μελετήσει, αν εκλεγεί.

Κατά τη διάρκεια ακρόασης ενόψει του διορισμού της πριν από δύο εβδομάδες, η Μπάρετ προκάλεσε εκνευρισμό στους Δημοκρατικούς αποφεύγοντας συστηματικά να τοποθετηθεί για πολλά πολιτικά και κοινωνικά θέματα: την άμβλωση· τις εξουσίες του προέδρου· την κλιματική αλλαγή· το δικαίωμα ψήφου· το Obamacare και ούτω καθεξής.

Η χθεσινή νίκη του Τραμπ, που ευελπιστεί πως θα ηλεκτρίσει τους ψηφοφόρους που ανήκουν στη θρησκευτική δεξιά, επισκιάζεται από τη νέα επιδείνωση της υγειονομικής κατάστασης, καθώς η πανδημία του κορονοϊού συνεχίζει να απειλεί να του στερήσει την επανεκλογή του.

Ριγμένος με όλες του τις δυνάμεις στην εκστρατεία, ο Τραμπ, σε άμυνα, ορκίστηκε πως δεν έχει «παραδοθεί» στην πανδημία σε ομιλία του στην Πενσιλβάνια, πολιτεία-κλειδί για τις εκλογές, ότι αντίθετα «οδεύουμε να γυρίσουμε τη σελίδα».

Δηλώσεις που έκανε την Κυριακή ο Μαρκ Μέντοους, ο γενικός γραμματέας της προεδρίας, στο τηλεοπτικό δίκτυο CNN, επιδείνωσαν την εικόνα μιας κυβέρνησης που μοιάζει ανίσχυρη, αν όχι παραδομένη, μπροστά στην προέλαση της πανδημίας του κορονοϊού, που έχει στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από 225.000 Αμερικανούς επί συνόλου 8,6 εκατομμυρίων ανθρώπων που έχουν προσβληθεί, συμπεριλαμβανομένων σχεδόν 90.000 το Σάββατο, αριθμού-ρεκόρ.

Ο Δημοκρατικός υποψήφιος Τζο Μπάιντεν άδραξε την ευκαιρία για να κρίνει, σε προεκλογική εκδήλωση στο Τσέστερ, επίσης στην Πενσιλβάνια, πως ο Τραμπ είναι «ο χειρότερος» ηγέτης που θα μπορούσαν να έχουν οι ΗΠΑ την περίοδο της πανδημίας, ότι «δεν έχει ιδέα» τι «πρέπει να γίνει». Ο Δημοκρατικός πρώην πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα νωρίτερα χθες είχε σχολιάσει πως ο ένοικος του Λευκού Οίκου «ανεμίζει λευκή σημαία».

Ο Τραμπ επέστρεψε την κατηγορία, απευθύνοντάς την όμως στον Μπάιντεν: εκείνος «κουνάει λευκή σημαία όλη του ζωή», «δεν βγαίνει από το υπόγειό του», είναι «αξιολύπητος υποψήφιος», αντέταξε.

Ο 74χρονος Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος, που αποκαλεί «κοιμήση Τζο» τον αντίπαλό του, έχει εξάλλου πει επανειλημμένα πως μάλλον ο 77χρονος βετεράνος της κεντρώας πτέρυγας των Δημοκρατικών πάσχει από άνοια κάποιας μορφής.

Ένα τραύλισμα του Μπάιντεν το βράδυ της Κυριακής έδωσε την ευκαιρία στον Τραμπ να επανέλθει. «Άλλα τέσσερα χρόνια με τον Τζορτζ... με τον Τζορτζ...» άρχισε να λέει ο Μπάιντεν μπροστά στις κάμερες, προτού τελικά πει «αν επανεκλεγεί ο Τραμπ, θα βρεθούμε σ’ άλλο κόσμο». «Ούτε τ’ όνομά μου δεν μπορεί να θυμηθεί», σφυροκόπησε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος μέσω Twitter.

Ο Δημοκρατικός υποψήφιος είναι γνωστός για τις επανειλημμένες γκάφες του, ενώ του λείπει το ρητορικό χάρισμα· μολαταύτα, ούτε τα ολισθήματά του, ούτε το ότι η εκστρατεία του δεν είναι τόσο εντατική τελευταία όσο εκείνη του προέδρου τον εμποδίζουν να προηγείται στις δημοσκοπήσεις.

Justice Amy Coney Barrett "is one of our Nation's most brilliant legal scholars, and she will make an outstanding justice on the highest court in our land." pic.twitter.com/ovfmfXkp2e