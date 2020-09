Οι δικηγόροι του Προέδρου της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατέθεσαν μήνυση εις βάρος της ελληνικής εφημερίδας, η οποία δημοσίευσε το προσβλητικό πρωτοσέλιδο σε βάρος του. Την είδηση μετέδωσε το πρακτορείο Anadolu.

Αντιδράσεις προκάλεσε στην Τουρκία πρωτοσέλιδο ελληνικής εφημερίδας που αναφερόταν στον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Μετά τον Φουάτ Οκτάι, ήρθε η σειρά του Τούρκου υπουργού Άμυνας, Χουλουσί Ακάρ να αναφερθεί στο ζήτημα χαρακτηρίζοντας το δημοσίευμα ως προσβολή στον Ερντογάν. Σύμφωνα με τη Yeni Safak ο Ακάρ είπε ότι "σε μια ελληνική εφημερίδα συνέβη κάτι που δεν έχει καμία σχέση με τη δημοσιογραφία. Καταδικάζουμε έντονα το δημοσίευμα που στοχοποιεί τον Πρόεδρό μας" και πρόσθεσε ότι "κανείς με κοινή λογική, συμπεριλαμβανομένου του λογικού ελληνικού λαού, δεν μπορεί να δεχτεί κάτι τέτοιο. Πρόκειται για ένα μελανό σημείο στην ιστορία του ελληνικού Τύπου". Ζήτησε μάλιστα να γίνουν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες από τις ελληνικές Αρχές εναντίον αυτών των "ανήθικων"- όπως τους χαρακτηρίζει- ανθρώπων που στοχεύουν, όπως ισχυρίζεται, στο να σαμποτάρουν τις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών". Σημειώνεται ότι ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας σε ανάρτησή του στο Twitter ανέφερε για το πρωτοσέλιδο τα εξής: «Free speech and independence of the press are cherished by the Greek people and protected in our Constitution. This however, does not negate the responsibility to respect a foreign leader. Offensive language is contrary to our values and can only be condemned by the @govgr». Δηλ. «Η ελευθερία του λόγου και η ανεξαρτησία του Τύπου είναι στην καρδιά των Ελλήνων και προστατεύονται στο Σύνταγμά μας. Αυτό ωστόσο δεν αναιρεί την ευθύνη σεβασμού ξένου ηγέτη. Η προσβλητική γλώσσα είναι αντίθετη με τις αξίες μας και μπορεί μόνο να καταδικαστεί από την ελληνική κυβέρνηση».