Ο τραγουδιστής August Alsina υποστήριξε πριν από λίγες ημέρες ότι για χρόνια διατηρούσε ερωτική σχέση με την ηθοποιό και σύζυγο τουWill Smith, Jada Pinkett Smith και όπως τόνισε ήταν σε γνώση του διάσημου ηθοποιού, ο οποίος τους είχε δώσει και την... ευλογία του. Η Jada Pinkett Smith κάθισε μαζί με τον Will Smith στο "Red Table Talk", όπως λέγεται η εκπομπή σχέσεων που παρουσιάζει στο Facebook το τελευταίο διάστημα, για να μιλήσουν για το θέμα. Η Jada παραδέχθηκε ότι όντως είχε σχέση με τον August Alsina. Η 48χρονη αποκάλυψε ότι ανέπτυξε μια φιλία με τον τραγουδιστή περίπου τέσσερα χρόνια πριν. Εκείνη την περίοδο, όπως είπε είχαν χωρίσει με τον Will, αν και δεν είχαν πάρει διαζύγιο.

Το διάσημο ζευγάρι του Χόλιγουντ κάθισαν απέναντι και επιβεβαίωσαν ότι είναι ο ένας αφοσιωμένος στον άλλον.

"Γνωρίσαμε τον Αugust μέσω του γιού μας, Jaden. Στην αρχή επειδή ήταν άρρωστος και χρειαζόταν φροντίδα, άρχισαν να τον βοηθάω με την υγεία του και την ψυχική του κατάσταση. Βρήκαμε διάφορους τρόπους ως οικογένεια να τον βοηθήσουμε. Μετά αρχίσαμε να έχουμε προβλήματα εσύ και εγώ" είπε η Jada. "Είχα τελειώσει μαζί σου" παραδέχθηκε ο Will, ενώ η ηθοποιός τόνισε ότι είχαν αποφασίσει να χωρίσουν για ένα διάστημα.

"Όσο περνούσε ο χρόνος, απέκτησα μια διαφορετική σχέση με τον August, ο μόνος άνθρωπος που μπορεί να δώσει άδεια για αυτό ήμουν εγώ. Αλλά μάλλον αυτό προσπαθούσε να επικοινωνήσει με όσα είπε ήταν ότι αφού είχαμε χωρίσει φιλικά εμείς, ίσως το είδε ως δική σου άδεια. Και πιστεύω ότι ήθελε να είναι ξεκάθαρο ότι δεν ήταν αυτός η αιτία του χωρισμού μας" περιέγραψε. "Κάναμε κανονική σχέση, πονούσα, αισθανόμουν καταρρακωμένη. Κατά τη διάρκεια της σχέσης κατάλαβα ότι δεν μπορείς να βρεις την ευτυχία παρά μόνο στον εαυτό σου. Απλά ήθελα να νιώσω ωραία, δεν είχα νιώσει ωραία για μεγάλο διάστημα... και ήταν πραγματική χαρά απλά να βοηθήσω κάποιον να θεραπευτεί" συμπλήρωσε. Επίσης, διευκρίνισε ότι δεν το θεωρεί απιστία, καθώς τότε δεν ήταν μαζί με τον Will.

"Μέσα από αυτό το ταξίδι, έμαθα πολλά για τον εαυτό μου και μπόρεσα να αντιμετωπίσω την συναισθηματική μου ανωριμότητα και μπόρεσα πραγματικά να κάνω βαθιά επούλωση" ανέφερε.