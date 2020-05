Το περιοδικό Forbes διέγραψε την σταρ του ριάλιτι "Keeping up with the Kardashians" και επιχειρηματία, Κάιλι Τζένερ, από την λίστα του με τους πλουσιότερους δισεκατομμυριούχους και κατηγορεί την οικογένεια Καρντάσιαν - Τζένερ για αλλοίωση των οικονομικών στοιχείων που αφορούσαν στην εταιρεία καλλυντικών της 22χρονης, Kylie Cosmetics.

Το Forbes ισχυρίζεται ότι η οικογένεια "πήγε εξαιρετικά μακριά" για να καταφέρει να παρουσιάσει το νεότερο μέλος της πλουσιότερο από ότι ήταν στην πραγματικότητα. Η 22χρονη με αναρτήσεις της στο Twitter αρνήθηκε τα όσα αναφέρει το περιοδικό ως "υποθέσεις χωρίς αποδείξεις και ανακρίβειες".

"Δεν ζήτησα ποτέ για οποιονδήποτε τίτλο ούτε προσπάθησα να πω ψέματα για να φτάσω εκεί. Μπορώ να ονοματίσω μια σειρά με 100 πράγματα που είναι πιο σημαντικά αυτή τη στιγμή από το να "φτιάξω" το ποσό των χρημάτων που έχω" αναφέρει. Το περιοδικό είχε δώσει στην Τζένερ το 2019 τον τίτλο της αυτοδημιούργητης δισεκατομμυριούχου και τότε το Forbes απέδωσε το στάτους της στην επιτυχία της εταιρείας που δημιούργησε μόνη της το 2015.

Πέρσι η Τζένερ πούλησε το 51% της Kylie Cosmetics στην εταιρεία Coty για 600 εκατομμύρια δολάρια. Το Forbes αναφέρει ότι ο λογιστής της οικογένειας έδωσε αποδεικτικά ότι η εταιρεία το 2016 είχε πωλήσεις ύψους 300 εκατ. δολαρίων το 2016 και το τμήμα δημοσίων σχέσεων υποστήριξε ότι την επόμενη χρονιά οι πωλήσεις άγγιξαν τα 330 εκατ. δολάρια. Όμως οι πληροφορίες που έδωσε η Coty, δείχνουν ότι η εταιρεία της είναι "σημαντικά μικρότερη και με λιγότερα κέρδη από ότι η οικογένεια ενημέρωνε τα τελευταία χρόνια τα μίντια, ανάμεσα στα οποία και το Forbes".

Σύμφωνα με την παρουσίαση της Coty στους επενδυτές η εταιρεία της Τζένερ το 2018 έκανε πωλήσεις 125 εκατ. δολαρίων. Παρά βέβαια τον υποβιβασμό της, η Κάιλι σύμφωνα με το Forbes έβαλε στην τσέπη της 340 εκατ. δολάρια από την πώληση και πλέον η περιουσία της ανέρχεται με τους νέους υπολογισμούς στα 900 εκατ. δολάρια.

Πηγή: BBC