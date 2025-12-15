Κληρονόμησε 2,8 εκατ. ευρώ και φοβάται ότι οι άνδρες θα την πλησιάζουν για τα λεφτά – «Μήπως καλύτερα να το κρατήσω μυστικό;»

Αν ήσουν ελεύθερος/η και ξαφνικά αποκτούσες ένα ποσό χρημάτων που θα άλλαζε τη ζωή σου, θα ένιωθες την ανάγκη να το πεις σε κάποιον/α που έβγαινες ραντεβού ή θα το κρατούσες για τον εαυτό σου;

Και πιστεύεις ότι το να διαλέξεις να μη μιλήσεις για τα χρήματα θα σε έκανε ανειλικρινή — ή απλώς θα ήταν ένας τρόπος να προστατευτείς από το να σε εκμεταλλευτούν;

Μία γυναίκα κληρονόμησε 3 εκατομμύρια δολάρια μετά τον θάνατο μέλους της οικογένειάς της. Τα χρήματα βρίσκονται σε ένα καταπίστευμα (trust fund) και λαμβάνει μόνο ένα πολύ μικρό ποσό κάθε χρόνο.

Δεν της επιτρέπεται να κάνει μεγάλες αναλήψεις και το κεφάλαιο είναι επενδυμένο με τη βοήθεια αρκετών οικονομικών συμβούλων.

Δεν λέει σε κανέναν ότι είναι πολυεκατομμυριούχος. Μόνο μία στενή φίλη της το γνωρίζει κάπως, μαζί με λίγα έμπιστα μέλη της οικογένειάς της.

Η στάση της απέναντι στα χρήματα

«Δεν το συζητώ με κανέναν, ποτέ, γιατί δεν βλέπω κανένα όφελος σε αυτό (δεν έχω τίποτα να καυχηθώ, δεν κέρδισα αυτά τα χρήματα, δεν θέλω να προσπαθούν να με χρησιμοποιήσουν, δεν θέλω να περιπλέκω τις φιλίες μου και, στο κάτω κάτω, είναι προσωπική μου υπόθεση)», εξήγησε.

«Πλέον είμαι οικονομικά εξασφαλισμένη και εξαιρετικά τυχερή. Δεν χρειάζεται πια να αποταμιεύω για τη σύνταξη ούτε να αγχώνομαι για τα χρήματα. Ξέρω ότι, σε σύγκριση με τους περισσότερους ανθρώπους, είμαι πλέον πολύ πλούσια — αλλά στην καθημερινότητά μου, σε μεγάλο βαθμό, δεν ζω μια “πολυτελή” ζωή» πρόσθεσε.

«Οδηγώ ένα ταπεινό και ασφαλές αυτοκίνητο, νοικιάζω ένα ελαφρώς ταλαιπωρημένο αλλά αρκετά αξιοπρεπές διαμέρισμα μεσαίας κατηγορίας και εργάζομαι πλήρως (ή σχεδόν — περίπου 30 ώρες την εβδομάδα) σε μια σχετικά χαμηλά αμειβόμενη θέση στον χώρο της ιατρικής. Με μια πρώτη ματιά, μάλλον φαίνομαι μεσαίας τάξης (ζω στις ΗΠΑ).»

Όμως, αν κοιτάξει κανείς πιο προσεκτικά, υπάρχουν πλευρές της ζωής της που δεν “κολλάνε” απόλυτα. Τα έπιπλά της είναι πολυτελή, το αυτοκίνητό της ολοκαίνουριο, ταξιδεύει στο εξωτερικό και ο τρόπος ζωής της δεν είναι εύκολα εφικτός για κάποιον που κερδίζει όσα εκείνη από τη δουλειά της.

Είναι single εδώ και μερικά χρόνια και τώρα παλεύει με το πότε και το πώς θα πρέπει να αποκαλύψει την ιδιότητά της ως πολυεκατομμυριούχος όταν γνωρίσει έναν άνδρα που της αρέσει.

Ξέρει ότι δεν είναι σοφό να αποκαλύπτει πόσο πλούσια είναι από πολύ νωρίς, όμως την ανησυχεί μήπως φανεί ύποπτη ή «περίεργη» επειδή το κρατά αποκλειστικά για τον εαυτό της.

«…Οποιοσδήποτε άνδρας με οικονομική παιδεία πιθανότατα θα αρχίσει να υποψιάζεται ότι είτε ξοδεύω πέρα από τις δυνατότητές μου, είτε ότι έχω κάποιο παράξενο, κρυφό εισόδημα», συνέχισε.

«Και φυσικά δεν θέλω άνδρες που θα προσπαθούσαν να με χρησιμοποιήσουν για τα χρήματά μου (όχι ότι θα μπορούσαν να αποκομίσουν και πολλά — συνολικά, το εισόδημά μου από τη δουλειά και τις ετήσιες αποδόσεις του trust είναι κάτω από 92.000 ευρώ τον χρόνο)» είπε η ίδια.

«Θα ήθελα να βγαίνω με άνδρες που είναι επίσης οικονομικά αυτόνομοι, σχετικά άνετοι οικονομικά και ζουν έναν παρόμοιο τρόπο ζωής. Δεν θέλω τα χρήματα ενός άνδρα και δεν θέλω εκείνος να θέλει τα δικά μου. Απλώς δεν θέλω τα χρήματα να γίνουν πηγή αμηχανίας, συναισθηματικής πίεσης ή σύγκρουσης μέσα σε μια σχέση».

Το να πει σε έναν άνδρα για τα χρήματα την εκθέτει στον κίνδυνο κάποιος να θελήσει να την εκμεταλλευτεί για δικό του οικονομικό όφελος. Μήπως το καλύτερο θα ήταν να το κρατήσει μυστικό;