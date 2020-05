Viral έχει γίνει τις τελευταίες ώρες ένα βίντεο με πρωταγωνιστή τον παρουσιαστή του CBS, o οποίος αποκοιμήθηκε την ώρα της εκπομπής. Ο οικοδεσπότης του πρωινής εκπομπής του CBS, «This Morning», Τόνι Ντοκουπίλ, φαίνεται στο βίντεο να κοιμάται μετά από ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.

Ο ίδιος ο παρουσιαστής αρνήθηκε πάντως ότι τον είχε πάρει ο ύπνος, και ανέφερε ότι διάβαζε κάτι στο iPad που είχε στην αγκαλιά του. Βέβαια το τηλεοπτικό κοινό δεν τον πίστεψε και επιμένει ότι κοιμόταν. Ο Τόνι Ντοκουπίλ μετά το τέλος της εκπομπής έγραψε στα social media: «Χα! Αναρωτιόμουν γιατί οι άνθρωποι μου στέλνουν μηνύματα στο Twitter για τον ύπνο... Διάβαzα το Ipad που είχαν στην αγκαλιά μου και ξαφνικά βγήκα και πάλι στον αέρα!».

Υπήρξαν πάντως και εκείνοι που δικαιολόγησαν το παρουσιαστή, καθώς πρόσφατα έγινε για τρίτη φορά πατέρας και ο γιος του, Τέντι, κρατάει ξύπνιο τον παρουσιαστή όλο το βράδυ.

Oops! Looks as though CBS Newzzzz’ @tonydokoupil had an early start this morning pic.twitter.com/LiVOLWPvtY