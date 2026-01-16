Δολοφονία στην Πιερία: Ισόβια στην 35χρονη που σκότωσε και έθαψε τον 58χρονο σύντροφό της

Ποινή ισόβιας κάθειρξης επέβαλε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Έδεσσας στην 35χρονη, η οποία κρίθηκε ένοχη για τη δολοφονία του 58χρονου συντρόφου της, την σορό του οποίου έθαψε στην αυλή του σπιτιού τους, στη Λεπτοκαρυά Πιερίας.

Το έγκλημα διαπράχθηκε τον Σεπτέμβριο του 2024, αλλά αποκαλύφθηκε 5 μήνες αργότερα, όταν η 35χρονη υπέδειξε το σημείο ταφής του συντρόφου της.

Σημειώνεται ότι όλους αυτούς τους μήνες η κατηγορούμενη έπαιζε θέατρο, αρνούμενη ότι είχε οποιαδήποτε σχέση με την εξαφάνισή του, την οποία είχε δηλώσει η ίδια στην Αστυνομία, ώσπου το Φεβρουάριο του επόμενου έτους κλήθηκε να δώσει μία ακόμη κατάθεση στις Αρχές και υπέπεσε σε αντιφάσεις.

Στην απολογία της ενώπιον του Δικαστηρίου, η 35χρονη ισχυρίστηκε ότι δεν είχε ανθρωποκτόνο δόλο, αναφέροντας ότι όλα έγιναν πάνω σε καβγά. Η υπεράσπισή της προέβαλε τον ισχυρισμό ότι ο θάνατος ήταν αποτέλεσμα σωματικής βλάβης από αμέλεια, ζητώντας επιπλέον να κριθεί η κατηγορούμενη με μειωμένο καταλογισμό λόγω χρόνιας χρήσης ουσιών.

Ωστόσο, οι δικαστές απέρριψαν τους ισχυρισμούς της και έκαναν δεκτή την εισαγγελική πρόταση, κρίνοντάς την ένοχη για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, χωρίς αναγνώριση ελαφρυντικών.

Μετά την απόφαση του δικαστηρίου η 35χρονη επέστρεψε στη φυλακή.