Δολοφονία στην Πιερία: Ισόβια στην 35χρονη που σκότωσε και έθαψε τον 58χρονο σύντροφό της

  • Ποινή ισόβιας κάθειρξης επέβαλε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Έδεσσας στην 35χρονη, η οποία κρίθηκε ένοχη για τη δολοφονία του 58χρονου συντρόφου της.
  • Η κατηγορούμενη έθαψε τη σορό του συντρόφου της στην αυλή του σπιτιού τους, με το έγκλημα να αποκαλύπτεται πέντε μήνες αργότερα, αφού αρχικά είχε δηλώσει την εξαφάνισή του.
  • Το δικαστήριο απέρριψε τους ισχυρισμούς της για έλλειψη ανθρωποκτόνου δόλου, κρίνοντάς την ένοχη για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, χωρίς αναγνώριση ελαφρυντικών.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Δολοφονία στην Πιερία: Ισόβια στην 35χρονη που σκότωσε και έθαψε τον 58χρονο σύντροφό της

Ποινή ισόβιας κάθειρξης επέβαλε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Έδεσσας στην 35χρονη, η οποία κρίθηκε ένοχη για τη δολοφονία του 58χρονου συντρόφου της, την σορό του οποίου έθαψε στην αυλή του σπιτιού τους, στη Λεπτοκαρυά Πιερίας.

Το έγκλημα διαπράχθηκε τον Σεπτέμβριο του 2024, αλλά αποκαλύφθηκε 5 μήνες αργότερα, όταν η 35χρονη υπέδειξε το σημείο ταφής του συντρόφου της.

Σημειώνεται ότι όλους αυτούς τους μήνες η κατηγορούμενη έπαιζε θέατρο, αρνούμενη ότι είχε οποιαδήποτε σχέση με την εξαφάνισή του, την οποία είχε δηλώσει η ίδια στην Αστυνομία, ώσπου το Φεβρουάριο του επόμενου έτους κλήθηκε να δώσει μία ακόμη κατάθεση στις Αρχές και υπέπεσε σε αντιφάσεις.

Στην απολογία της ενώπιον του Δικαστηρίου, η 35χρονη ισχυρίστηκε ότι δεν είχε ανθρωποκτόνο δόλο, αναφέροντας ότι όλα έγιναν πάνω σε καβγά. Η υπεράσπισή της προέβαλε τον ισχυρισμό ότι ο θάνατος ήταν αποτέλεσμα σωματικής βλάβης από αμέλεια, ζητώντας επιπλέον να κριθεί η κατηγορούμενη με μειωμένο καταλογισμό λόγω χρόνιας χρήσης ουσιών.

Ωστόσο, οι δικαστές απέρριψαν τους ισχυρισμούς της και έκαναν δεκτή την εισαγγελική πρόταση, κρίνοντάς την ένοχη για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, χωρίς αναγνώριση ελαφρυντικών.

Μετά την απόφαση του δικαστηρίου η 35χρονη επέστρεψε στη φυλακή.

19:17 , Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026

Ηράκλειο: Μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό 70χρονου που αγνοείται – Επιστρατεύτηκαν drone και ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος

Μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό ενός 70χρονου, που αγνοείται από χθες το βράδυ, βρίσκεται ...
19:06 , Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026

Πάτρα: Ένοχοι αναισθησιολόγος και νοσηλευτής για τον θάνατο της 27χρονης Δώρας από την Ηλεία

Το Πλημμελειοδικείο Πατρών αποφάσισε ομόφωνα και κήρυξε ένοχους την αναισθησιολόγο και τον νοσ...
18:47 , Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026

Εξαφάνιση 16χρονης: «Την είχε κουρέψει ο πατέρας της επειδή ζήτησε κομμωτήριο» λέει φίλη της

Άφαντη για όγδοη ημέρα παραμένει η 16χρονη Λόρα, η οποία έφυγε από το σπίτι της στην Πάτρα και...
18:37 , Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026

Αγρότες: Εκτός ο Ανεστίδης από την συνάντηση με Μητσοτάκη, αποφάσισαν τα Μάλγαρα – Παραίτηση Ιωαννίδη από το μπλόκο Νίκαιας

Ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης δεν θα περάσει την πόρτα του Μεγάρου Μαξίμου για να συμ...
