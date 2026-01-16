Κύπρος: Νέες αποκαλύψεις για τον μυστήριο θάνατο διπλωμάτη στην ρωσική πρεσβεία

Ο Ρώσος διπλωμάτης, Αντόν Πανόφ, ο οποίος βρέθηκε νεκρός συνεπεία απαγχονισμού στην πρεσβεία της Ρωσικής Ομοσπονδίας στη Λευκωσία της Κύπρου δεν ήταν ένα τυπικό στέλεχος του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, σύμφωνα με ρεπορτάζ της ανεξάρτητης ερευνητικής ιστοσελίδας The Inside (theins.ru) το οποίο παρουσιάζει η εφημερίδα «Ο Φιλελεύθερος».

Όπως προκύπτει από τηλεφωνικά αρχεία που εξασφάλισε το εξόριστο πλέον μέσο, ο 47χρονος Πανόφ διατηρούσε εκτεταμένο και υψηλού επιπέδου δίκτυο επαφών με την πολιτική, διπλωματική και πληροφοριακή ελίτ της Μόσχας, λίγο πριν μετατεθεί στην Κύπρο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο Πανόφ είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, καθώς και με στενούς συνεργάτες του, ανώτατους αξιωματούχους του ΥΠΕΞ, πρώην αναπληρωτές υπουργούς, πρέσβεις εν ενεργεία και μη, αλλά και με πρόσωπα που συνδέονται με τις ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών SVR και GRU. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται σε επαφές με στελέχη τμημάτων του ΥΠΕΞ, τα οποία —σύμφωνα με το δημοσίευμα— χρησιμοποιούνται συχνά ως διπλωματική κάλυψη για κατασκοπευτική δραστηριότητα.

Το The Inside αναφέρει ότι ο Πανόφ είχε υπηρετήσει στο παρελθόν τόσο και στις δύο μυστικές υπηρεσίες της Ρωσίας, πριν μετατεθεί στο ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών. Είχε σπουδάσει σε ακαδημαϊκό ίδρυμα που συνδέεται με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Φρούρησης (FSO) και είχε εργαστεί ως κρυπτογράφος σε μονάδα της FSB, προτού ακολουθήσει διπλωματική πορεία.

Σύμφωνα με πηγή στο ρωσικό ΥΠΕΞ που επικαλείται το μέσο, η ένταξή του στο υπουργείο φέρεται να έγινε με πολιτική διαμεσολάβηση προσώπων που συνδέονται με το ιδρυθέν από τον Ρώσο υπερεθνικιστή Βλαντιμίρ Ζιρινόφκσι κόμμα LDPR και κύκλους προσκείμενους στις ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας.

Οι αποκαλύψεις αυτές προσδίδουν νέα διάσταση στην υπόθεση και δημιουργούν σοβαρά ερωτήματα για τον πραγματικό ρόλο του Πανόφ στην Κύπρο, αλλά και για τις συνθήκες υπό τις οποίες έχασε τη ζωή του, την ώρα που οι επίσημες έρευνες συνεχίζονται, χωρίς όμως οι κυπριακές Αρχές να έχουν πρόσβαση σε κρίσιμα στοιχεία που αφορούν την υπόθεση από το εσωτερικό της Πρεσβείας, όπως και το σημείωμα το οποίο άφησε, σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζει η Πρεσβεία.