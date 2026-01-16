Super League: Επίσημη η αναβολή του αγώνα «Κηφισιά – ΠΑΟΚ»

Ο ΠΑΟΚ έκανε χρήση του δικαιώματος που παρέχει ο κανονισμός της Super League και κατέθεσε αίτημα αναβολής του εκτός έδρας αγώνα του με την Κηφισιά, για την 18η ημέρα του πρωταθλήματος.

Αυτή η αναμέτρηση μεσολαβεί ανάμεσα σε εκείνες με την Μπέτις και τη Λιόν, για τη League Phase του Europa League, οι οποίες είναι κομβικής σημασίας για το μέλλον του «Δικέφαλου» στη διοργάνωση.

Ως εκ τούτου, από την τεχνική ηγεσία κρίθηκε σκόπιμο να υπάρξουν επιπλέον ημέρες για την προετοιμασία αυτής της συνάντησης, ενώ ταυτόχρονα οι παίκτες και πιο ξεκούραστοι θα είναι και την πιθανότητα τραυματισμών θα μειώσουν.

Η νέα ημερομηνία τέλεσης του αγώνα θα οριστεί προσεχώς από τη διοργανώτρια αρχή.

Η ανακοίνωση:

«Ανακοινώνεται ότι ο αγώνας ΚΗΦΙΣΙΑ-ΠΑΟΚ, στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League, αναβάλλεται κατόπιν εγγράφου αιτήματος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ και σε εφαρμογή των από 25.06.2025, 09.09.2025 και 08.12.2025 ομόφωνων αποφάσεων του Δ.Σ. της Super League. Ο αγώνας θα οριστεί εκ νέου από τη Διοργανώτρια Αρχή».