Τρελαίνει κόσμο στην Κίνα ένας ηλικιωμένος, ο οποίος αφού τελείωσε τις εργασίες που έκανε στην σκεπή του σπιτιού, αποφάσισε να κατέβει, χωρίς να έχει όμως σκάλα.

Αντ' αυτού, χρησιμοποίησε ένα φτυάρι και δύο κοντάρια για να κατέβει και όπως ήταν φυσικό έγινε viral. Το θέμα είναι πως ανεβαίνει, όσο για την κατάβαση απολαύστε τον:

You can call him grandpa, but we would prefer to call him kung fu master. #ChinaStory pic.twitter.com/3TIZu34BRM