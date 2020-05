Το αποκαλυπτικό βιβλίο “Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family” έχει προκαλέσει ήδη πάταγο, καθώς όπως αναφέρει η NY Post η Μέγκαν Μαρκλ και ο Χάρι μιλάνε για όλα και για όλους. Ο Δούκας και η Δούκισσα του Σάσεξ έχουν δώσει μια συνέντευξη για την βιογραφία, μιλώντας για τη ζωή στο Παλάτι, την βασιλική οικογένεια, για την απόφασή τους να εγκαταλείψουν τα βασιλικά καθήκοντα αλλά και τη νέα τους ζωή ως απλοί πολίτες.

Το αποκαλυπτικό βιβλίο των 320 σελίδων θα κυκλοφορήσει στις 11 Αυγούστου και το γράφουν οι ρεπόρτερ των βασιλικών θεμάτων, Omid Scobie και Carolyn Durand.

Το ζευγάρι έδωσε τη συνέντευξη πριν φύγει από την Βρετανία για τον Καναδά λόγω του περίφημου MEGXIT. Σήμερα, έχουν εγκατασταθεί στο Λος Άντζελες. Ο εκδοτικός Οίκος, Dey Street Books, έδωσε στη δημοσιότητα μια περιγραφή της βιογραφίας: "πάμε πέρα από τους τίτλους στα πρωτοσέλιδα, για να αποκαλύψουμε άγνωστες λεπτομέρειες της κοινής ζωής του Χάρι και της Μέγκαν, αποκωδικοποιώντας τις πολλές φήμες και τις λάθος αντιλήψεις που έχουν κατακλύσει το ζευγάρι". Το πρωτοσέλιδο δείχνει το ζευγάρι, τον 35χρονο Χάρι και την 38χρονη Μέγκαν σε μια φωτογραφία από το Σάσεξ, τον Οκτώβριο του 2018.