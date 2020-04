Η Μέγκαν Μαρκλ και ο Χάρι σύμφωνα με δημοσίευμα της NY Post, θα δώσουν την δική τους εκδοχή για όσα συνέβησαν σε ένα νέο αποκαλυπτικό βιβλίο για την ζωή τους ως μέλη της βασιλικής οικογένειας.

Ο Δούκας και η Δούκισσα του Σάσεξ έχουν δώσει μια συνέντευξη για την βιογραφία με τον τίτλο “Thoroughly Modern Royals: The Real World Of Harry And Meghan” δηλαδή "Εντελώς Μοντέρνοι Βασιλιάδες: Ο πραγματικός κόσμος του Χάρι και της Μέγκαν".

Το αποκαλυπτικό βιβλίο των 320 σελίδων θα κυκλοφορήσει στις 11 Αυγούστου και το γράφουν οι ρεπόρτερ των βασιλικών θεμάτων, Omid Scobie και Carolyn Durand.

Οι δύο δημοσιογράφοι δεν έχουν επιβεβαιώσει μέχρι στιγμής τη σχέση τους με το εν λόγω βιβλίο, την ώρα που αναμένεται να είναι στα bestseller. Το βιβλίο θα περιλαμβάνει λεπτομέρειες για τη σχέση του ζευγαριού αλλά και νέες αποκαλύψεις για το MEGXIT και την αποχώρησή τους από την βασιλική οικογένεια και την Βρετανία.