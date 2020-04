Μέγκαν Μαρκλ: Νέες αποκαλύψεις - Έχει να μιλήσει στον πατέρα της δύο χρόνια

Σε μια υπόθεση που ονομάζεται "Μαρκλ Vs Μαρκλ" το δικαστήριο μαθαίνει όλες τις λεπτομέρειες για τη σχέση της Δούκισσας του Σάσεξ με τον πατέρα της. Η Μέγκαν έχει κάνει μήνυση στην εταιρεία Associated Newspapers όπου ανήκουν και οι Mail on Sunday και MailOnline, επειδή αναπαρήγαγαν μέρος επιστολής που έστειλε η Μέγκαν στον πατέρα της Τόμας Μαρκλ τον Αύγουστο του 2018, τρεις μήνες μετά τον γάμο της όπου εκείνος δεν παρέστη λόγω των προβλημάτων υγείας του.

Στη διάρκεια της ιστορικής δίκης που είναι σε εξέλιξη στο Ανώτατο Δικαστήριο στο Λονδίνο οι δικαστές άκουσαν ότι η Μέγκαν Μαρκλ ισχυρίζεται πως ο αποξενωμένος πατέρας της δεχόταν παρενόχληση και εκμετάλλευση από τον Τύπο παρά το γεγονός ότι η ίδια δεν του μιλά εδώ και δυο χρόνια ή δεν τον έχει ρωτήσει αν συμφωνεί με τους ισχυρισμούς της.

Φέρεται η Μέγκαν και ο Χάρι να παρακολουθούν τη δίκη διαδικτυακά από το Λος Άντζελες όπου κατοικούν μόνιμα πλέον. Στο πρώτο στάδιο της εκδίκασης, ο εκδότης αιτήθηκε τη διαγραφή μέρους των ισχυρισμών της Δούκισσας. Ο Άντονι Γουάιτ, εκπροσωπώντας την Associated Newspapers, είπε στο δικαστήριο ότι του προκαλεί απορία πώς η Mail on Sunday κατηγορείται ότι "παρενόχλησε, ταπείνωσε, χειραγώγησε και εκμεταλλεύτηκε" τον Τόμας Μαρκλ όταν η ίδια η κόρη του δεν του μιλάει. Σημείωσε ότι οι ισχυρισμοί της Μέγκαν σχετικά με τον πατέρα της είναι καταχωρισμένοι στα πρακτικά χωρίς ωστόσο η ίδια η Μαρκλ να έχει επικοινωνήσει με τον πατέρα της για να επιβεβαιώσει ότι συμφωνεί κι αυτός με όσα η ίδια λέει.

Η Μέγκαν κατηγορεί τα Μέσα ότι παραβίασαν την ιδιωτικότητά της και τα πνευματικά δικαιώματα καθώς και τα δικαιώματα προστασίας δεδομένων και η νομική της ομάδα υποστηρίζει ότι σοκαρίστηκε και αναστατώθηκε βαθύτατα όταν μια ιδιωτική επιστολή δημοσιοποιήθηκε. Όμως ο εκδότης απορρίπτει πλήρως τους ισχυρισμούς - ιδιαίτερα τον ισχυρισμό ότι η επιστολή έχει τροποποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο που άλλαξε τη σημασία της - και λέει ότι θα αμφισβητήσει θερμά την υπόθεση, υποστηρίζοντας ότι η ιστορία ήταν προς το δημόσιο ενδιαφέρον. Επίσης, η Associated Newspapers ισχυρίζεται ότι τέσσερις ημέρες πριν από το δημοσίευμα της Μail on Sunday στις 10 Φεβρουαρίου 2019, η Δούκισσα ήδη είχε "ρητά ή σιωπηρά" επιτρέψει σε φίλους να διαρρεύσουν περιεχόμενο της επιστολής στο περιοδικό People, παραβιάζοντας η ίδια τη δική της ιδιωτικότητα.

Πηγή: Daily Mail