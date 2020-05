Viral έγινε η συνέντευξη του δικηγόρουαπό την Φλόριντα των ΗΠΑ , ο οποίος είχε προαναγγείλει ότι σχεδίαζε, από την 1η Μαΐου, να περιδιαβαίνει τις παραλίες της Πολιτείας του για να προειδοποιεί τους συμπολίτες του σχετικά με τους κινδύνους που ενέχει το να μην τηρούν την επιβεβλημένη λόγω πανδημίας «κοινωνική απομόνωση». Το κοστούμι που επέλεξε να φορέσει, αυτό του «Βλοσυρού Θεριστή» ή κοινώς του Χάρου πέρασε το ηχηρό μήνυμα. Η έμπνευση του Daniel Uhlfelder για την αμφίεση που παραπέμπει στον «Grim Reaper» ήταν η προ διετίας διαδραστική ανακοίνωση της κυβέρνησης της Νέας Ζηλανδίας για την προώθηση της ασφάλειας των λουομένων. Η ρεπόρτερ έδωσε το μικρόφωνο στον... "Χάρο" με φόντο την γεμάτη παραλία και φυσικά έγινε viral.

