Τουλάχιστον 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 20 τραυματίστηκαν όταν σεισμική δόνηση 5,9 βαθμών — σύμφωνα με το αμερικανικό ινστιτούτο γεωφυσικής (USGS) — έπληξε το βορειοδυτικό τμήμα του Ιράν, σύμφωνα με το αγγλόφωνο ιρανικό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο Press TV.

Σύμφωνα με δημοσίευμα οι νεκροί είναι τουλάχιστον 5 και οι τραυματίες 100.

BNONews : UPDATE: Death toll from earthquake in Iran rises to at least 5, more than 100 injured; rescue work continues https://t.co/E6xty4CDMj https://t.co/TjTCYaGLSS - https://t.co/0gnLCB2ySn