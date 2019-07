Όπως αναφέρει το RT οι αστυνομικοί έφτασαν σε μία γειτονιά της Μαδρίτης έπειτα από κλήση που δέχθηκαν και εκεί ένας άνδρας οπλισμένος με μαχαίρι τους επιτέθηκε. Χρειάστηκε, μάλιστα, να τον πυροβολήσουν στο πόδι για να τον ακινητοποιήσουν.

Man armed with a knife attacks several police officers who answered a call from a neighbor in Madrid, #Spain. The suspect was shot in the foot by officer and later taken to a hospital. pic.twitter.com/GyBI3RyT8t