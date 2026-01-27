Ζωή Κωνσταντοπούλου: Παραπέμπεται στην Επιτροπή Δεοντολογίας – Πηγές ΝΔ: «Ξεπέρασε κάθε όριο ανοχής»

Σύνοψη από το

  • Η Ζωή Κωνσταντοπούλου παραπέμπεται στην Επιτροπή Δεοντολογίας, καθώς πηγές της ΝΔ αναφέρουν ότι «ξεπέρασε κάθε όριο ανοχής» κατά τη διάρκεια της κατάθεσης του Γεώργιου Καρασμάνη.
  • Μεταξύ άλλων, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας αποκάλεσε τους βουλευτές της ΝΔ «συμπλεγματικά υποκείμενα» και κάλεσε τον βουλευτή Νικόλαο Βλαχάκο «να ασχοληθεί με την αλήθεια στα Ίμια!».
  • Ο εισηγητής της ΝΔ, Μακάριος Λαζαρίδης, χαρακτήρισε τη συμπεριφορά της «μία προσβολή στο πρόσωπο του ήρωα αλλά και μια ξεκάθαρη αντεθνική συμπεριφορά». Η ΝΔ παραπέμπει την κυρία Κωνσταντοπούλου «βάσει του άρθρου 80 για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά».
Εύη Κατσώλη

πολιτική

Ζωή Κωνσταντοπούλου

Την παραπομπή της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου στον Πρόεδρο της Βουλής για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά, με σκοπό να προωθηθεί στην επιτροπή Δεοντολογίας του Κοινοβουλίου, αποφάσισε, έπειτα από πρόταση της ΝΔ, η εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σε σχετική ονομαστική ψηφοφορία, 16 μέλη της κυβερνητικής πλειοψηφίας τάχθηκαν “υπέρ”, ενώ 10 βουλευτές της αντιπολίτευσης καταψήφισαν, πολλοί εκ των οποίων δήλωσαν ότι η ψηφοφορία είναι άκυρη.

Είχε προηγηθεί έντονη αντιπαράθεση της κυρίας Κωνσταντοπούλου με τον πρόεδρο της εξεταστικής επιτροπής Α. Νικολακόπουλο, η οποία οδήγησε σε δεκάλεπτη διακοπή της συνεδρίασης, την ώρα που η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας εξέταζε τον πρώην υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γ. Καρασμάνη.

Ο κ. Νικολακόπουλος είχε θέσει θέμα υπέρβασης χρόνου από την κυρία Κωνσταντοπούλου, με τη δεύτερη να διαμαρτύρεται για το κλείσιμο του μικροφώνου της και για διακοπές από βουλευτές της ΝΔ.

Εκ μέρους του κυβερνώντος κόμματος θεωρήθηκε προσβολή από την κυρία Κωνσταντοπούλου προς τον βουλευτή Νικ. Βλαχάκο, αδελφό τού πεσόντα Παναγιώτη Βλαχάκου, ότι τον κάλεσε «να ασχοληθεί με την αλήθεια στα Ίμια».

Αργότερα, ο βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας Αλ. Καζαμίας δήλωσε – στο πλαίσιο της συζήτησης της πρότασης της ΝΔ για παραπομπή της Ζ. Κωνσταντοπούλου – ότι «τιμούμε τον Π. Βλαχάκο και ζητούμε τη διερεύνηση του συμβάντος».

«Με προσβάλλει προσωπικά. Ούτε η ίδια ούτε κάποιοι άλλοι που σκίζουν τα ιμάτια τους αυτά τα τριάντα χρόνια από το χαμό των ηρώων, κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει τι ξέρω εγώ», είπε ο βουλευτής της ΝΔ, Νίκος Βλαχάκος.

Πηγές ΝΔ: «Ξεπέρασε κάθε όριο ανοχής»

«Ξεπέρασε κάθε όριο ανοχής η Ζωή Κωνσταντοπούλου στη διάρκεια της κατάθεσης του πρώην υπουργού και βουλευτή της ΝΔ Γεώργιου Καρασμάνη καθιστώντας μονόδρομο την παραπομπή της στην Επιτροπή Δεοντολογίας» αναφέρουν πηγές της ΝΔ, και προσθέτουν:

«Παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις του Προέδρου της Επιτροπής, Ανδρέα Νικολακόπουλου για συμμόρφωση τόσο στην τήρηση των χρόνων όσο και σε συστάσεις για την αντιδημοκρατική συμπεριφορά της, σήμερα το ποτήρι ξεχείλισε. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, χωρίς ίχνος ντροπής αποκάλεσε τους βουλευτές της ΝΔ ”συμπλεγματικά υποκείμενα” ενώ απευθυνόμενη προς τον αδελφό τού ήρωα των Ιμίων, βουλευτή Νικόλαο Βλαχάκο τον κάλεσε να ασχοληθεί με την αλήθεια στα Ίμια!».

Όπως σημειώνουν οι πηγές του κυβερνώντος κόμματος: «Ο εισηγητής της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης, τόνισε ότι δεν ήταν δυνατόν να ακούγεται τέτοια προσβολή, λίγες ημέρες πριν από την επέτειο των 30 χρόνων από το δυστύχημα των Ιμίων:

”Ήταν μία προσβολή στο πρόσωπο του ήρωα αλλά και μια ξεκάθαρη αντεθνική συμπεριφορά” επισήμανε ο κ. Λαζαρίδης παραθέτοντας, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, σειρά παραδειγμάτων από την αντιδημοκρατική συμπεριφορά της κυρίας Κωνσταντοπούλου όπως ήταν η πρόσφατη σεξιστική επίθεση κατά της αντιπροέδρου της Επιτροπής Μαρίας Συρεγγέλα, οι υβριστικοί χαρακτηρισμοί κατά του προέδρου Ανδρέα Νικολακόπουλου, λέγοντας ”οι άντρες οι νταήδες που κλείνουν τα μικρόφωνα γιατί τώρα μιλάνε αυτοί”, σχόλια όπως ”εγκληματική οργάνωση” αναφερόμενη στην κυβέρνηση».

«Η Νέα Δημοκρατία», τονίζουν οι ίδιες πηγές «δεν μπορεί να επιδείξει άλλη ανοχή απέναντι σε αντιδημοκρατικές συμπεριφορές και παραπέμπει την Ζωή Κωνσταντοπούλου στην Επιτροπή Δεοντολογίας βάσει του άρθρου 80 για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά».

