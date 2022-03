ΕΕ: Υπηρεσία “μίας στάσης” για τη στήριξη ερευνητών από την Ουκρανία

Η EE στηρίζει τους ερευνητές που εγκαταλείπουν την Ουκρανία λόγω πολέμου δημιουργώντας την πύλη ERA4Ukraine.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε την πύλη «Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας για την Ουκρανία» (ERA4Ukraine), μια υπηρεσία “μίας στάσης” για υπηρεσίες πληροφόρησης και στήριξης σε ερευνητές με έδρα την Ουκρανία και ερευνητές που εγκαταλείπουν την Ουκρανία.

Η πύλη συγκεντρώνει πρωτοβουλίες σε επίπεδο ΕΕ, ανά χώρα και από μη κυβερνητικές ομάδες. Στόχος της είναι να βοηθά ερευνητές που πλήττονται να βρίσκουν στέγαση και ευκαιρίες απασχόλησης, να διευκολύνει την αναγνώριση των πτυχίων τους και να προσφέρει άλλες υπηρεσίες.

