Στην Ινδία η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν – Με ποιους θα συναντηθεί

Στην Ινδία έφθασε σήμερα η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Η επίσκεψη αυτή είναι αφιερωμένη στο εμπόριο, την ασφάλεια και το κλίμα. Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν αναμένεται να αναφερθεί στην ουδετερότητα που επιδεικνύει το Νέο Δελχί σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η Ινδία αναζητά μια δύσκολη ισορροπία μεταξύ των σχέσεών της με τη Δύση αφενός και με τη Ρωσία αφετέρου. Η Ρωσία της καλύπτει ένα μεγάλο μέρος των αναγκών της σε όπλα και ενέργεια. Γι’ αυτό το Νέο Δελχί απέφυγε να καταδικάσει ανοικτά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και να συνταχθεί με τις ψηφοφορίες προς αυτήν την κατεύθυνση, στα Ηνωμένα Έθνη.

So our transition to home-grown energy is also an investment in our security. @EU_Commission will present next month a new solar strategy under #RePowerEU pic.twitter.com/IrpoBsvcqT

In Europe, Russia’s war in Ukraine was a stark reminder that our dependency on Russian fossil fuels is not sustainable.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα συναντηθεί αύριο με τον πρωθυπουργό της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι, ο οποίος δέχθηκε τις τελευταίες εβδομάδες επισκέψεις και εκκλήσεις άλλων ηγετών της Δύσης, οι οποίοι άσκησαν πιέσεις προκειμένου να κρατήσει αποστάσεις από τη Μόσχα. Εξαιρετικά πιεστικός σε αυτή την κατεύθυνση ήταν ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον, ο οποίος επισκέφθηκε την Ινδία, την περασμένη Πέμπτη και την Παρασκευή.

Η φον ντερ Λάιεν ξεκίνησε την επίσκεψή της, σήμερα, μιλώντας σε ένα φόρουμ νέων, σχετικά με την κλιματική αλλαγή. Στην ομιλία της συνεχάρη την Ινδία για τον «φιλόδοξο» στόχο της να καλύψει έως το 2030 το 50% των ενεργειακών αναγκών της με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

The need for clean energy has never been more pressing.

Our planet is heating up, while energy demand is on the rise.

And we have to switch to secure, reliable energy supplies.

This is why initiatives like @isolaralliance are so important.

https://t.co/yBfzsTuBlz

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 24, 2022