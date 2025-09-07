Συντάξεις Οκτωβρίου: Οι ημερομηνίες των πληρωμών

Ο e-ΕΦΚΑ έκανε γνωστές τις ημερομηνίες πληρωμής για τις συντάξεις του Οκτωβρίου, οι οποίες ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών. Οι καταβολές θα πραγματοποιηθούν σε δύο δόσεις.

Συγκεκριμένα, την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025 θα πληρωθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία μη μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ). Την ίδια ημέρα θα καταβληθούν και οι συντάξεις που απονεμήθηκαν μετά τη σύσταση του ΕΦΚΑ, με τον νόμο 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ, δηλαδή οι συντάξεις μισθωτών και μη μισθωτών που εκδόθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2017 και μετά. Μαζί τους θα δοθούν και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα.

Στη συνέχεια, τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025 θα ακολουθήσουν οι πληρωμές των κύριων συντάξεων των τέως ταμείων μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ). Την ίδια μέρα θα καταβληθούν και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

