Συνέδριο «Ελληνικός Τουρισμός 2024: Μια Εθνική Υπόθεση»: Πώς τα Γεωπολιτικά και οι Διεθνείς Εξελίξεις επηρεάζουν τον Τουρισμό

Στον ρόλο που διαδραματίζουν οι γεωπολιτικές και εν γένει οι διεθνείς εξελίξεις στον τουρισμό αναφέρθηκε κατά την εισήγησή του στο 6ο συνέδριο «Ελληνικός τουρισμός, μια εθνική υπόθεση!», που συνδιοργανώνουν η Next is Now και η Dome Consulting Firm, o Κωνσταντίνος Φίλης, διευθυντής Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων, Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων & Ευρωπαϊκών Υποθέσεων.

της Εύας Οικονομάκη

«Οι συρράξεις που ταλανίζουν τον κόσμο δεν είναι δύο ή τρεις, είναι 55, που σημαίνει ότι ο πλανήτης είναι σε μία αναστάτωση, επηρεάζοντας την ψυχολογία των πολιτών και τις σχέσεις μεταξύ των κρατών», τόνισε.

Ο Κ. Φίλης εστίασε, μεταξύ άλλων, στη δυναμική της ρωσικής αγοράς και στην αλλαγή των ταξιδιωτικών συνηθειών των Ρώσων εξαιτίας του πολέμου.

«Οι Ρώσοι ήταν “καλοί” τουρίστες, αφήνοντας τα χρήματα στην Ελλάδα. Λόγω των κυρώσεων και του πολέμου έχουν συρρικνωθεί σημαντικά οι τουριστικές ροές προς την Ελλάδα. Ταυτόχρονα, επειδή βελτιώθηκε η σχέση Ρωσίας και Τουρκίας, ο αριθμός των Ρώσων που επισκέπτονται τη γειτονική χώρα είναι άνω των 7 εκατ. σε ετήσια βάση, ξεπερνώντας τους Γερμανούς και άλλους Ευρωπαίους».

Ο Κ. Φίλης αναφέρθηκε, επίσης, στον μεγάλο αριθμό των Ισραηλινών που επισκέπτονται την Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι η χώρα τους βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση. «Οι κρίσεις παράγουν προβλήματα, καταστροφή, αλλά παράγουν και ευκαιρίες. Επειδή οι Ισραηλινοί αισθάνονται ότι η Ελλάδα αποτελεί ένα ασφαλές καταφύγιο για εκείνους, καταγράφονται πολύ σημαντικές οι ροές από τη συγκεκριμένη χώρα που βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση».

Σχετικά με τις σχέσεις Ελλάδας – Τουρκίας και τον τρόπο κατά τον οποίο η εξομάλυνσή τους έχει ενισχύσει τις τουριστικές ροές από τη γειτονική χώρα, ο Κ. Φίλης επεσήμανε: «Η σχετική εξομάλυνση στις σχέσεις μας και η απελευθέρωση της τουριστικής βίζας για 10 νησιά έχουν βοηθήσει στην προσέλκυση Τούρκων. Μάλιστα, πολλοί επιχειρηματίες ζητούν επέκταση του συγκεκριμένου καθεστώτος ακόμη και για περιοχές της ηπειρωτικής χώρας γιατί αντιλαμβάνονται πόσο σημαντικός είναι ο αντίκτυπος από τις ορδές Τούρκων που επισκέπτονται τη χώρα μας»

