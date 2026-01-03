Ποιοι θα λάβουν τρία ενοίκια επιστροφή το 2026 – Αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα πληρωμών

Σύνοψη από το

  • Περίπου 50.000 εκπαιδευτικοί, γιατροί και νοσηλευτές που υπηρετούν εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας τους αναμένεται να λάβουν το 2026 επιστροφή που αντιστοιχεί συνολικά σε τρία ενοίκια.
  • Η επιστροφή ενός ενοικίου για το 2024 θα καταβληθεί αναδρομικά το πρώτο τρίμηνο του 2026, ενώ τον Νοέμβριο του ίδιου έτους θα δοθούν επιπλέον δύο ενοίκια για τα μισθώματα του 2025.
  • Το μέτρο αποκτά μόνιμο χαρακτήρα με επιστροφή δύο ενοικίων κάθε χρόνο, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Δικαιούχοι είναι γιατροί, νοσηλευτές και εκπαιδευτικοί που ενοικιάζουν κατοικία μακριά από τον τόπο μόνιμης διαμονής τους, εξαιρουμένων Αττικής και Θεσσαλονίκης.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Εύη Κατσώλη

οικονομία

ΕΝΦΙΑ Αθήνα σπίτια ενοίκια

Περίπου 50.000 εκπαιδευτικοί, γιατροί και νοσηλευτές που υπηρετούν εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας τους αναμένεται να λάβουν το 2026 επιστροφή που αντιστοιχεί συνολικά σε τρία ενοίκια.

Συγκεκριμένα μέσα στο πρώτο τρίμηνο του έτους θα καταβληθεί αναδρομικά η επιστροφή ενός ενοικίου που αφορά στο 2024. Πρόκειται για την πρώτη εφαρμογή του μέτρου, η οποία θα γίνει αυτόματα, χωρίς καμία ενέργεια από τους δικαιούχους.

Η δεύτερη φάση της ενίσχυσης έχει προγραμματιστεί για τον Νοέμβριο του 2026. Τότε θα δοθούν επιπλέον δύο ενοίκια, που αφορούν στα μισθώματα τα οποία καταβλήθηκαν μέσα στο 2025. Την πρόβλεψη αυτή έχει ήδη ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Το μέτρο αποκτά μόνιμο χαρακτήρα και προβλέπει την επιστροφή δύο ενοικίων κάθε χρόνο. Αναμένεται να νομοθετηθεί στις αρχές του 2026 και, σύμφωνα με τις κυβερνητικές ανακοινώσεις, δεν θα συνοδεύεται από εισοδηματικά κριτήρια.

Ποιοι είναι δικαιούχοι

Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι γιατροί, νοσηλευτές και εκπαιδευτικοί που ενοικιάζουν κατοικία μακριά από τον τόπο μόνιμης διαμονής τους, λόγω υπηρεσίας. Εξαιρούνται όσοι εργάζονται σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Το μέτρο καλύπτει όλη την υπόλοιπη χώρα, με βασική προϋπόθεση η μισθωμένη κατοικία να βρίσκεται στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα με τον τόπο υπηρεσίας του δικαιούχου.

Τα ποσά της ενίσχυσης

Το ανώτατο ποσό της ενίσχυσης ανέρχεται στα 800 ευρώ για την κύρια κατοικία, με προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Σε κάθε περίπτωση, η επιστροφή δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/12 της συνολικής ετήσιας δαπάνης ενοικίου που έχει δηλωθεί στην ΑΑΔΕ.

Για να λάβει κάποιος το μέγιστο ποσό, θα πρέπει το μηνιαίο ενοίκιο να ξεπερνά τα 800 ευρώ και να καταβάλλεται για ολόκληρο το έτος.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Θαύμα για τη θεραπεία του Αλτσχάιμερ: Οι επιστήμονες είναι κοντά στην αντιστροφή της νόσου

Μόνο όσοι είναι ακόμη στο γιορτινό πνεύμα μπορούν να βρουν όλα τα μουσικά αντικείμενα που κρύβονται στη φωτογραφία σε 27 δε...

Ακίνητα: Πόσο αυξήθηκαν οι τιμές την τελευταία 5ετία – Ποια είναι τα πιο «δημοφιλή»

Τέλη Κυκλοφορίας 2026: Σχεδόν 800.000 ιδιοκτήτες οχημάτων δεν πλήρωσαν εγκαίρως – Τι προβλέπουν τα πρόστιμα

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
07:24 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

Ακίνητα: Πόσο αυξήθηκαν οι τιμές την τελευταία 5ετία – Ποια είναι τα πιο «δημοφιλή»

Διπλασιάσθηκαν σχεδόν οι τιμές των ακινήτων την τελευταία πενταετία, σύμφωνα με έρευνα του Θεμ...
19:45 , Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026

Τέλη κυκλοφορίας 2026: Στο 88% η εμπρόθεσμη πληρωμή τους – Πρόστιμα σε σχεδόν 800.000 ιδιοκτήτες οχημάτων

Περίπου 790.000 ιδιοκτήτες δεν πλήρωσαν εμπρόθεσμα τα Τέλη Κυκλοφορίας του 2026 και, από σήμερ...
13:30 , Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026

e- ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών έως και τις 9 Ιανουαρίου

Κατά την περίοδο 5 έως 9 Ιανουαρίου, θα καταβληθούν συνολικά 45.600.000 ευρώ σε 28.500 δικαιού...
12:50 , Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026

ΕΛΣΤΑΤ: Στο 8,2% το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα τον Νοέμβριο του 2025

Στο 8,2% υποχώρησε το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα τον Νοέμβριο του 2025, έναντι του αναθεωρη...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι