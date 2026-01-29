Πιερρακάκης για συνάντηση με Λαγκάρντ: Μία ισχυρότερη και περισσότερο ανθεκτική ευρωζώνη στο επίκεντρο των προσπαθειών μας

Enikos Newsroom

οικονομία

Πιερρακάκης για συνάντηση με Λαγκάρντ: Μία ισχυρότερη και περισσότερο ανθεκτική ευρωζώνη στο επίκεντρο των προσπαθειών μας

Ως εξαιρετική χαρακτηρίζει την σημερινή του συνάντηση με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και επικεφαλής του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης, με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα.

Όπως αναφέρει ο κ. Πιερρακάκης, αντικείμενο της συνάντησης, η οποία πραγματοποιήθηκε στην έδρα της ΕΚΤ στη Φραγκφούρτη, ήταν η εξέταση των εργασιακών προτεραιοτήτων του Eurogroup κατά την επόμενη περίοδο, καθώς επικεντρωνόμαστε να καταστήσουμε την ευρωζώνη ισχυρότερη και περισσότερο ανθεκτική.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αϋπνία: Το hack με το απόλυτο σκοτάδι στο ντους που βοηθάει στον ύπνο, σύμφωνα με ειδικούς

ΕΣΥ: Σύγχρονη Παιδιατρική Κλινική στο Γενικό Νοσοκομείο Χίου «Σκυλίτσειο»

Έρχεται νέο «Εξοικονομώ» για ευάλωτα νοικοκυριά στο τέλος του 2026

Πιερρακάκης για συνάντηση με Λαγκάρντ: Μία ισχυρότερη και περισσότερο ανθεκτική ευρωζώνη στο επίκεντρο των προσπαθειών μας

Anthropic: Θα αναπτύξει AI βοηθό για την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου

Τεστ προσωπικότητας: Ποια είναι η κρυμμένη σας δύναμη – Αισιοδοξία, σοφία ή σύνδεση; Διαλέξετε ένα φύλλο και ανακαλύψτε τη
περισσότερα
14:16 , Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026

Θετικές εξελίξεις για την Ελλάδα σχετικά με τον Κάθετο Διάδρομο LNG

Θετικές εξελίξεις για την Ελλάδα σχετικά με τον Κάθετο Διάδρομο και το αμερικανικό LNG, καθώς ...
13:15 , Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026

Σούπερ μάρκετ: Ξεκίνησαν οι αυξήσεις στα θαλασσινά ενόψει Καθαράς Δευτέρας – Πώς διαμορφώνονται οι τιμές και τι ισχύει για τις ψαραγορές

Ξεκίνησαν οι αυξήσεις στις τιμές των θαλασσινών ενόψει Καθαράς Δευτέρας στα σούπερ μάρκετ, ωστ...
08:42 , Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026

Επίδομα «μετακόμισης»: Οδηγός με όλες τις τελευταίες πληροφορίες για τους δικαιούχους και τα ποσά

Μεταξύ Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2026 αναμένεται να εκδοθεί η Υπουργική Απόφαση του υπουργείου Κ...
07:49 , Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026

ΦΠΑ: Οι ανοιχτές «πληγές» που στοιχίζουν στους αδύναμους εισοδηματικά φορολογούμενους

Απώλειες εσόδων και εκτεταμένες εξαιρέσεις σε συνδυασμό με υψηλούς συντελεστές, χαρακτηρίζουν ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι