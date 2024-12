ΗΠΑ: Η Fed αποφάσισε μείωση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης

Η Αμερικανική Κεντρική Τράπεζα (Fed) αποφάσισε την Τετάρτη (18/12) δεύτερη διαδοχική μείωση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης, στο εύρος του 4,25% έως 4,50%, όπως άλλωστε προέβλεπαν οι περισσότεροι επενδυτές.

Επ’ ευκαιρία της τελευταίας συνεδρίασης του έτους, η Fed αναθεώρησε τις μακροοικονομικές της προβλέψεις για το 2025, κάνοντας λόγο για ανάπτυξη της αμερικανικής οικονομίας κατά 2,1%.

Υπογράμμισε πάντως ότι δεν αναμένει πως ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ θα υποχωρήσει στον στόχο του 2% πριν από το τέλος του 2026.

BREAKING: FED cut rates by 0.25%, bringing the target range to 4.25% to 4.5%. 🚨

“You weak perma-bulls are a joke, but watch me turn the tables and leave your ass broke.” – Jerome Powell, FOMC pic.twitter.com/A2Ek61bAIP

— Carl ₿ MENGER ⚡️🇸🇻 (@CarlBMenger) December 18, 2024