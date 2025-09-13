Γαλλία: O οίκος αξιολόγησης Fitch υποβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της χώρας

Ο οίκος αξιολόγησης Fitch υποβάθμισε την Παρασκευή (12/9) την πιστοληπτική ικανότητα της Γαλλίας σε Α+ με σταθερή προοπτική, υπογραμμίζοντας την παρατεταμένη πολιτική αστάθεια και τις δημοσιονομικές αβεβαιότητες που εμποδίζουν την εξυγίανση των σοβαρά υποβαθμισμένων δημόσιων οικονομικών της.

Γαλλία: «Ουσιαστικές ρήξεις υπόσχεται ο νέος πρωθυπουργός Λεκορνί – «Δεν υπάρχει ανέφικτος δρόμος»

«Η κατάρρευση της κυβέρνησης λόγω μη παροχής ψήφου εμπιστοσύνης καταδεικνύει τον κατακερματισμό και την αυξανόμενη πόλωση στην εσωτερική πολιτική σκηνή» αναφέρει η ανακοίνωση του οίκου Fitch.

«Αυτή η αστάθεια αποδυναμώνει τη δυνατότητα του πολιτικού συστήματος να εφαρμόσει σημαντική δημοσιονομική εξυγίανση», συμπληρώνει ο οίκος αξιολόγησης, θεωρώντας απίθανο το ενδεχόμενο η Γαλλία να μειώσει το έλλειμμα του προϋπολογισμού στο 3% του ΑΕΠ έως το 2029, όπως ήλπιζε η απερχόμενη κυβέρνηση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

