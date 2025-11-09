Έρχονται ανατιμήσεις στα όσπρια – Η αύξηση του κόστους παραγωγής εκτινάσσει τις τιμές

Το προσεχές διάστημα αναμένεται να αυξηθεί η τιμή του παραγωγού από 25 λεπτά έως και 28 λεπτά σε κάποια όσπρια ωστόσο σε περίπτωση που συμβεί αυτό, θα φανεί εάν η εν λόγω ανατίμηση μετακυλιστεί στα ράφια των σούπερ μάρκετ, στα μπακάλικα αλλά και στις λαϊκές αγορές.

Της Κατερίνας Φεσσά

Όπως εκτιμά ο Γενικός Γραμματέας της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Οσπρίων, Μάνος Θωμάς μιλώντας στο enikonomia.gr «μπορεί να υπάρξει μια αύξηση της τάξεως του 5% –ενδεχομένως έως το τέλος του τρέχοντος έτους στην τιμή παραγωγού όσον αφορά τα φασόλια γίγαντες και τα πλακέ. Και αυτό επειδή φέτος το κόστος παραγωγής τους είναι αυξημένο κατά 15% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Αξίζει να σημειωθεί πως οι τιμές είναι αυξημένες στα λιπάσματα, στα φυτοφάρμακα αλλά και γενικά σε όλα τα αγροτικά εφόδια που χρησιμοποιούμε αλλά και στα εργατικά χέρια».

Και εξηγεί και τον λόγο για τον οποίο δεν προβλέπεται να αυξηθούν οι τιμές στα υπόλοιπα όσπρια. «Οι τιμές στις φακές και στα μέτρια φασόλια είναι φέτος πιο φθηνές στον παραγωγό από ό,τι ήταν πέρυσι. Δηλαδή οι παραγωγοί τα πούλησαν φέτος πιο φθηνά από ό,τι την περσινή χρονιά.

Ενδεικτικά, το 2024 οι τιμές παραγωγού στις φακές ήταν στο 1 ευρώ το κιλό και στα μέτρια φασόλια μεταξύ 1,60 ευρώ με 1,70 ευρώ το κιλό. Ωστόσο φέτος οι τιμές αυτές κινούνται σε πιο χαμηλά επίπεδα. Δυστυχώς όμως αυτό δεν βλέπω να περνάει στον τελικό καταναλωτή» τονίζει ο Γενικός Γραμματέας της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Οσπρίων.

Οι μέσες πανελλαδικές τιμές

Μάλιστα επισημαίνει πως υπάρχει σημαντική απόκλιση στις τιμές οσπρίων από το χωράφι στο ράφι. «Ο καταναλωτής αγοράζει τα όσπρια 3 φορές επάνω από την τιμή του παραγωγού» σημειώνει μεταξύ άλλων και αναφέρει ενδεικτικά το πώς διαμορφώνονται σήμερα οι μέσες πανελλαδικές τιμές στα όσπρια. Αναλυτικά σύμφωνα με τον κ. Θωμά:

Στα φασόλια γίγαντες ελέφαντες Καστοριάς και Πρεσπών

Φέτος η μέση πανελλαδική τιμή του παραγωγού κυμαίνεται από 5 ευρώ έως 5,50 ευρώ το κιλό ανάλογα με την ποιότητα. Εάν εφαρμοστεί το +5%, τότε η αύξηση θα είναι 25 λεπτά με 28 λεπτά.

Στα φασόλια πλακέ

Σήμερα η μέση πανελλαδική τιμή του παραγωγού είναι από 5 ευρώ έως και 5,30 ευρώ το κιλό. Εάν υπάρξει ένα +5% στην τιμή, τότε η αύξηση θα είναι από 25 λεπτά έως και 27 λεπτά.

Στα μέτρια φασόλια (οι λεγόμενες χάντρες)

Φέτος η μέση πανελλαδική τιμή παραγωγού ανέρχεται από 1,20 ευρώ έως και 1,40 ευρώ το κιλό από 1,60 ευρώ με 170 ευρώ το κιλό που πωλούνταν πέρυσι.

