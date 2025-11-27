Επίδομα παιδιού: Ανοίγει την Παρασκευή η πλατφόρμα Α21 – Τι πρέπει να γνωρίζετε

οικονομία

ΟΠΕΚΑ

Την Παρασκευή 28 /11/2025 στις 08.00 θα ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 – Επίδομα Παιδιού για την υποβολή αιτήσεων, όπως ενημερώνουν το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, με τον εποπτευόμενο Οργανισμό Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).

Η πλατφόρμα θα δέχεται νέες αιτήσεις ή τροποποιήσεις υφισταμένων έως τη Τετάρτη 3/12/2025 και ώρα 18:00 για την εκκαθάριση της 6ης δόσης του επιδόματος.

Οι δικαιούχοι του Επιδόματος Παιδιού μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους στην πλατφόρμα: https://www.idika.gr/ή https://opeka.gr/και με την χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης στο Taxisnet.

Τα κριτήρια για τη χορήγηση του επιδόματος

Το δικαιούμενο ποσό θα υπολογιστεί βάσει των εξαρτώμενων τέκνων που θα δηλωθούν στην αίτηση Α21 έτους 2025 και του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος που οι δικαιούχοι είχαν το φορολογικό έτος 2024.

Επισημαίνεται ότι μεταξύ των προϋποθέσεων που θα ελέγχονται για τη χορήγηση του επιδόματος παιδιού είναι: η φοίτηση των εξαρτώμενων τέκνων στην υποχρεωτική εκπαίδευση – από το προνήπιο έως και το Γυμνάσιο – καθώς και η επάρκεια φοίτησης.

Στην αίτηση Α21 πρέπει να καταχωρηθούν απαραιτήτως στα σχετικά πεδία:

  • τα στοιχεία της Σχολικής Μονάδας,
  • η τάξη και ο Αριθμός Μητρώου του τέκνου που φοιτά στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Εάν διασταυρωθούν όλα τα στοιχεία του/της μαθητή/τριας, η αίτηση μπορεί να προχωρήσει κανονικά. Εάν δεν διασταυρωθούν εμφανίζεται σχετική επισήμανση και ο αιτών καλείται να επισυνάψει στην ηλεκτρονική αίτηση Α21 το απαραίτητο δικαιολογητικό.

Για να ολοκληρωθεί η αίτηση πρέπει να υποβληθεί.

Αίτηση που έχει αποθηκευτεί προσωρινά θεωρείται μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη.

 

 

