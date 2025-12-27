Επίδομα παιδιού 2026: Νέος οδηγός με ερωτήσεις και απαντήσεις για την πληρωμή της πρώτης δόσης και τα ποσά

Σύνοψη από το

  • Η πρώτη διμηνιαία δόση του επιδόματος παιδιού (Α21) για το 2026 αναμένεται να καταβληθεί την Παρασκευή, 30 Ιανουαρίου 2026, αφορώντας το δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου.
  • Τα ποσά του επιδόματος παιδιού δεν αλλάζουν, ωστόσο οι φορολογικές ελαφρύνσεις από 1η Ιανουαρίου 2026 θα λειτουργήσουν συμπληρωματικά, φέρνοντας σημαντική αύξηση στο καθαρό εισόδημα των δικαιούχων.
  • Η πρώτη δόση του επιδόματος παιδιού για το 2026 θα δοθεί μέσω προπληρωμένης κάρτας, με τον υπολογισμό του ποσού να γίνεται βάσει των εισοδημάτων του φορολογικού έτους 2024.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Κατερίνα Φεσσά

οικονομία

επίδομα παιδιού

To επόμενο διάστημα θα καταβληθεί από τον ΟΠΕΚΑ η πρώτη διμηνιαία δόση του επιδόματος παιδιού  (Α21) για το 2026 από τις έξι συνολικά στους δικαιούχους.

Της Κατερίνας Φεσσά

Όπως προβλέπει το υφιστάμενο χρονοδιάγραμμα του  ΟΠΕΚΑ, η πληρωμή αυτή αναμένεται να πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 30 Ιανουαρίου 2026, θα αφορά το πρώτο δίμηνο του νέου έτους ( Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου) και θα δοθεί σε όσους θα έχουν υποβάλει σχετική αίτηση είτε στο idika.gr είτε στο opeka.gr, η οποία θα έχει εγκριθεί και οριστικοποιηθεί.

Ερωτήσεις και απαντήσεις

Το enikonomia.gr παρουσιάζει έναν οδηγό με ερωτήσεις και απαντήσεις για την καταβολή της πρώτης διμηνιαίας δόσης του επιδόματος παιδιού του έτους 2026. Αναλυτικά:

Τι θα ισχύσει για τα ποσά του επιδόματος παιδιού

Σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, τα ποσά που θα λάβουν οι δικαιούχοι δεν θα αλλάξουν. Δηλαδή θα διαμορφωθούν ως εξής:

  • Για το πρώτο και το δεύτερο παιδί ενός νοικοκυριού θα είναι: 70 ευρώ, 42 ευρώ ή 28 ευρώ τον μήνα.
  • Για το τρίτο παιδί και για κάθε επόμενο ενός νοικοκυριού θα είναι:140 ευρώ, 84 ευρώ ή 56 ευρώ τον μήνα.

Σε κάθε περίπτωση το ποσό του επιδόματος θα διαμορφωθεί με βάση την εισοδηματική κατηγορία στην οποία θα ανήκει μια οικογένεια.

Οι φορολογικές ελαφρύνσεις που θα ισχύσουν από την 1η Ιανουαρίου 2026 θα λειτουργήσουν συμπληρωματικά ως προς το επίδομα παιδιού-Τι σημαίνει αυτό

Αυτό θα φέρει σημαντική αύξηση και στο καθαρό εισόδημα του δικαιούχου. Ενδεικτικά αναφέρεται πως μια οικογένεια με 4 παιδιά και με ετήσιο εισόδημα 38.000 ευρώ:

  • σήμερα λαμβάνει 168 ευρώ τον μήνα από το επίδομα παιδιού (Α21).
  • από την 1η Ιανουαρίου θα έχει ένα έξτρα όφελος της τάξεως των 360 ευρώ σε μηνιαία βάση, όπως δήλωσε πρόσφατα η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου.

Επίσης επισημαίνεται πως αυτό το όφελος αναμένεται να το δουν εκτός μεγάλου απροόπτου οι δικαιούχοι στην τσέπη τους στην πρώτη δόση του επιδόματος παιδιού για το 2026.

Πώς θα υπολογιστεί το δικαιούμενο ποσό της πρώτης δόσης επιδόματος παιδιού για το 2026

  • Ο υπολογισμός αυτός αναμένεται να γίνει βάσει των εξαρτώμενων τέκνων που θα δηλωθούν στην αίτηση Α21 του έτους 2026 και του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος που οι δικαιούχοι είχαν το φορολογικό έτος 2024.
  • Δηλαδή αναμένεται να «μετρήσουν» τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2024.

Ενώ από την τρίτη διμηνιαία δόση του επιδόματος του 2026 μέχρι και την έκτη του ίδιου έτους αναμένεται να υπολογιστούν ως προς αυτό τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2025. Αυτό σημαίνει πως βασική προϋπόθεση για τη χορήγηση του επιδόματος θα είναι η υποβολή της φορολογικής δήλωσης Ε1 του 2026.

Πώς θα γίνει η πληρωμή της πρώτης δόσης

  • Η πρώτη διμηνιαία δόση του επιδόματος παιδιού για το 2026 θα δοθεί μέσω της προπληρωμένης κάρτας.
  • Αυτό πρακτικά σημαίνει πως οι δικαιούχοι θα μπορούν να κάνουν ανάληψη μετρητών έως 50% του ποσού του επιδόματος, ενώ το υπόλοιπο θα πρέπει να το δαπανήσουν αποκλειστικά μέσω της χρήσης της προπληρωμένης κάρτας.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Άνοια: Ποιο hobby μειώνει κατά 39% τις πιθανότητες να τη νόσο

Τεστ οπτικής αντίληψης IQ: Πόσους αριθμούς εντοπίζετε στο σκίτσο με τον άνδρα – Δεν είναι 2

Επίδομα παιδιού 2026: Νέος οδηγός με ερωτήσεις και απαντήσεις για την πληρωμή της πρώτης δόσης και τα ποσά

Επιστροφές ΕΝΦΙΑ: Ποιοι ιδιοκτήτες θα πάρουν πίσω χρήματα για φόρους που είχαν πληρώσει

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
16:17 , Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025

Επιδόματα, παροχές από τον ΟΠΕΚΑ και συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Αυτές είναι οι 3 ημερομηνίες-κλειδιά για τις πληρωμές

Νέο μπαράζ πληρωμών θα πραγματοποιηθεί το προσεχές διάστημα στους αρκετούς πολίτες καθώς θα κα...
09:02 , Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025

ΔΥΠΑ: Ποιοι θα δουν από Δευτέρα το «χρώμα» του χρήματος

Το «χρώμα» του χρήματος θα δουν από τη Δευτέρα, 29 Δεκεμβρίου έως τις 2 Ιανουαρίου 2026 χιλιάδ...
07:32 , Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025

ΕΣΠΑ: Έρχονται επιδοτήσεις 50% στις επιχειρήσεις για την αύξηση της παραγωγής

Με στόχο την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής από τις επιχειρήσεις και την τόνωση των εξαγωγών ...
06:55 , Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025

Ασήμι: Για πρώτη φορά στην ιστορία η τιμή του ξεπέρασε τα 75 δολάρια ανά ουγγιά

Η τιμή του αργύρου ξεπέρασε σήμερα το συμβολικό όριο των 75 δολαρίων ανά ουγγιά για πρώτη φορά...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα