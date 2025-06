Συνέδριο «Ελλάδα 2025-2030» – Τάκης Θεοδωρικάκος: «Ο νέος αναπτυξιακός νόμος θα κινητοποιήσει πόρους άνω των 4 δισ. ευρώ τα επόμενα δύο χρόνια»

«Ο νέος αναπτυξιακός νόμος θα κινητοποιήσει πόρους άνω των 4 δισ. ευρώ τα επόμενα δύο χρόνια», ανέφερε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, την πρώτη ημέρα του συνεδρίου «Ελλάδα 2025-2030» που διοργανώνουν η Next is Now και η Dome Consulting Firm.

Με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη και την περιφερειακή ισορροπία, ο νόμος έρχεται να ενισχύσει στρατηγικούς κλάδους της οικονομίας και της βιομηχανίας, διαμορφώνοντας το παραγωγικό πρότυπο της επόμενης πενταετίας.

Δείτε το βίντεο: