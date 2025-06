«Όσα έχουμε κατακτήσει ήδη είναι ο βατήρας για τον πλήρη ανασχηματισμό του οικονομικού και παραγωγικού μας μοντέλου», δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης την πρώτη ημέρα του συνεδρίου «Ελλάδα 2025-2030» που διοργανώνουν η Next is Now και η Dome Consulting Firm.

Στο επίκεντρο των κυβερνητικών πλάνων για τα επόμενα 5 έτη: εξαγωγές και προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων.

Δείτε το βίντεο: