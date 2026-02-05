ΕΚΤ: Αμετάβλητα τα επιτόκια για πέμπτη διαδοχική φορά – Τι δείχνουν τα στοιχεία για οικονομία και πληθωρισμό

Σύνοψη από το

  • Αμετάβλητα άφησε η ΕΚΤ τα τρία βασικά επιτόκια της στη σημερινή συνεδρίαση, σηματοδοτώντας την πέμπτη συνεχή συνεδρίαση χωρίς αλλαγή.
  • Η οικονομία της Ευρωζώνης παραμένει ανθεκτική σε ένα δύσκολο παγκόσμιο περιβάλλον, ωστόσο οι προοπτικές της εξακολουθούν να είναι αβέβαιες κυρίως λόγω γεωπολιτικών εντάσεων.
  • Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ είναι αποφασισμένο να διασφαλίσει ότι ο πληθωρισμός της Ευρωζώνης θα σταθεροποιηθεί μεσοπρόθεσμα στον στόχο του 2%.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

οικονομία

ΕΚΤ

Αμετάβλητα άφησε η ΕΚΤ τα τρία βασικά επιτόκια της στη σημερινή συνεδρίαση, όπως αυτό αναμένονταν από τους περισσότερους οικονομολόγους και αναλυτές. Αυτή είναι η πέμπτη διαδοχική συνεδρίαση κατά την οποία η Τράπεζα δεν αλλάζει τα επιτόκιά της.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση η ΕΚΤ, τα επιτόκια της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων, των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης και της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης θα παραμείνουν αμετάβλητα στο 2%, στο 2,15% και στο 2,40% αντίστοιχα.

Όσον αφορά την οικονομία της Ευρωζώνης επισημαίνεται πως αυτή η οικονομία παραμένει ανθεκτική σε ένα δύσκολο παγκόσμιο περιβάλλον, ωστόσο ο ρυθμός ανάπτυξης της στηρίζεται μεταξύ άλλων από: το χαμηλό ποσοστό ανεργίας, τη σταδιακή αύξηση των δημόσιων δαπανών για την άμυνα και τις υποδομές αλλά και από τις επιδράσεις των προηγούμενων μειώσεων στα επιτόκια της ΕΚΤ. Ταυτόχρονα, οι προοπτικές της οικονομίας εξακολουθούν να είναι αβέβαιες, κυρίως λόγω της συνεχιζόμενης αβεβαιότητας  που υπάρχει όσον αφορά την πολιτική που εφαρμόζεται στο παγκόσμιο εμπόριο αλλά και των γεωπολιτικών εντάσεων.

Για τον πληθωρισμό

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ είναι αποφασισμένο να διασφαλίσει ότι ο πληθωρισμός της Ευρωζώνης θα σταθεροποιηθεί μεσοπρόθεσμα στο 2%, δηλαδή στον στόχο που έχει θέσει.

Μάλιστα η τακτική που θα ακολουθεί κάθε φορά για τα επιτόκια η ΕΚΤ, θα εξαρτάται από στοιχεία που θα έχει στη διάθεση της η τράπεζα  αλλά και από την κάθε συνεδρίαση που θα γίνεται για τον καθορισμό της κατάλληλης νομισματικής πολιτικής.

Διαβάστε ολόκληρη την ανακοίνωση της ΕΚΤ εδώ

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μάσκα στους χώρους υγείας: πράξη κοινωνικής ευθύνης και αλληλεγγύης προς τους ευάλωτους πολίτες

Άδωνις Γεωργιάδης: Δεν πρόκειται να βγει καθηκοντολόγιο χωρίς συμφωνία με το Σύλλογο Μαιών-Μαιευτών

«Ελευθέριος Βενιζέλος»: Αυξήθηκε η επιβατική κίνηση – Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία

ΕΚΤ: Αμετάβλητα τα επιτόκια για πέμπτη συνεχόμενη φορά -Τι δείχνουν τα στοιχεία για οικονομία και πληθωρισμό

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
12:37 , Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου 2026

Δάνεια Νόμου Κατσέλη: Απόφαση – «σταθμός» του Αρείου Πάγου υπέρ των δανειοληπτών

Υπέρ των δανειοληπτών που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων ...
08:37 , Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου 2026

Καρναβάλι – Τριήμερο Καθαράς Δευτέρας: Ποιοι μπορούν να κάνουν διακοπές με «έκπτωση» και πόσα χρήματα θα δώσουν  

Σε λίγες ημέρες πλησιάζει το τριήμερο της κορύφωσης του Καρναβαλιού σε διάφορους προορισμούς τ...
07:19 , Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου 2026

Συλλογικές συμβάσεις: Ανοίγει ο δρόμος για αυξήσεις σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα

Άρχισε χθες ο διάλογος στην επιτροπή της Βουλής για το νομοσχέδιο που αφορά στις Συλλογικές Συ...
16:15 , Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026

ΑΑΔΕ: Προσοχή στις απάτες με SMS για δήθεν «φόρο κυκλοφορίας» – ΦΩΤΟ

Συνεχίζουν οι επιτήδειοι να στέλνουν στους πολίτες παραπλανητικά SMS για δήθεν «φόρο κυκλοφορί...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα