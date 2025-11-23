Ειδική λοταρία για 8.500 φορολογούμενους: 1.000 ευρώ σε κάθε δικαιούχο – Αναλυτικός οδηγός με ερωτήσεις και απαντήσεις

Κατερίνα Φεσσά

οικονομία

φορολοταρία

Την επόμενη εβδομάδα θα «τρέξει» η νέα ειδική λοταρία για 8.500 φορολογούμενους στο πλαίσιο της οποίας θα δοθεί το ποσό των 1.000 ευρώ σε κάθε δικαιούχο.

Της Κατερίνας Φεσσά

Πρόκειται για το ειδικό πρόγραμμα της δημόσιας κλήρωσης το οποίο θα διενεργηθεί την Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου του 2025 και το οποίο θα αφορά στους δικαιούχους των προπληρωμένων καρτών επιδομάτων. Επίσης επισημαίνεται πως η κλήρωση αυτή θα γίνει στην ΑΑΔΕ και υπό την καθοδήγηση ανεξάρτητου πιστοποιημένου φορέα που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Ερωτήσεις και απαντήσεις

Λίγο πριν την πρεμιέρα του προγράμματος, το enikonomia.gr κατάρτισε έναν χρήσιμο οδηγό με 6 ερωτήσεις και απαντήσεις για τη λοταρία αναφορικά με το “δώρο” των 1.000 ευρώ. Αναλυτικά:

Ποιοι θα συμμετέχουν στην λοταρία

Οι πολίτες που πραγματοποίησαν ηλεκτρονικές συναλλαγές με την προπληρωμένη κάρτα τους κατά την περίοδο χρήσης της. Υπενθυμίζεται πως κάτοχοι της προπληρωμένης κάρτας είναι όσοι λαμβάνουν:

Α. Από τον ΟΠΕΚΑ

  • επίδομα γέννησης
  • επίδομα παιδιού (Α21)
  • Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα
  • επίδομα αναδοχής

Β. Από την ΔΥΠΑ:

  • επίδομα ξεναγών
  • επίδομα δασεργατών
  • τακτική επιδότηση ανεργίας
  • επίδομα αποκλειστικών νοσοκόμων
  • απομάκρυνση-διακοπή εργασιών εκδοροσφαγέων
  • ειδική επιδότηση εκδοροσφαγέων
  • ειδική συμπληρωματική παροχή ανεργίας φορτοεκφορτωτών
  • επίδομα μακροχρονίως ανέργων
  • βοήθημα ανεργίας και ανεξαρτήτως απασχολούμενων (τ. ΕΤΑΑ, ΟΑΕΕ, τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ)
  • ειδικό επίδομα ευάλωτων ομάδων
  • ειδικά εποχικά βοηθήματα
  • συμπληρωματική παροχή μητρότητας
  • επίδομα γονικής άδειας
  • επίδομα εργασίας
  • ειδική παροχή προστασίας μητρότητας

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τους λαχνούς

Κάθε δικαιούχος συγκέντρωσε λαχνούς συμμετοχής, ανάλογα με τη χρήση της κάρτας του. Ο αριθμός των λαχνών που αντιστοιχεί σε κάθε συμμετέχοντα καθορίζεται με βάση τις συναλλαγές που πραγματοποίησε έως και τις 9 Νοεμβρίου 2025, όπως αυτές διαβιβάστηκαν στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας από τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών.

Τι πρέπει να κάνουν οι κάτοχοι των προπληρωμένων καρτών που δεν θέλουν να συμμετάσχουν στην λοταρία των 1.000 ευρώ

Θα πρέπει να υποβάλουν αίτημα εξαίρεσης έως τη Τρίτη, 25 Νοεμβρίου 2025 και να αποστείλουν μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected], με τα εξής στοιχεία:

  • Ονοματεπώνυμο,
  • πατρώνυμο,
  • ΑΦΜ,
  • αριθμό ταυτότητας ή διαβατηρίου,
  • ημερομηνία γέννησης και διεύθυνση κατοικίας.

Πώς θα ενημερωθούν οι νικητές της κλήρωσης

Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας θα ενημερώσει τους νικητές της κλήρωσης μέσω μηνύματος στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) τους.

Πότε θα γίνει η πληρωμή των 1.000 ευρώ και πώς θα δοθούν τα χρήματα

Η καταβολή των 1.000 ευρώ στους δικαιούχους πραγματοποιείται έως τις 23 Δεκεμβρίου 2025 στους δικαιούχους. Και το  ποσό του χρηματικού επάθλου θα δοθεί στους νικητές στο IBAN του τραπεζικού τους λογαριασμού που αντιστοιχεί η προπληρωμένη κάρτα τους.

Πώς θα φορολογηθεί το έπαθλο των 1.000 ευρώ

  • Είναι ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς την Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών.
  • Δεν θα προσμετρηθεί ως εισόδημα για την καταβολή οποιασδήποτε άλλης παροχής κοινωνικής αλληλεγγύης.

 

 

