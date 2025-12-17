e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Συνεχίζονται και σήμερα οι πληρωμές

Σύνοψη από το

  • Συνεχίζονται και σήμερα οι πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ, όπως ανακοινώθηκε.
  • Οι καταβολές αφορούν διάφορες παροχές και επιδόματα προς τους δικαιούχους των οργανισμών.
  • Οι πολίτες που περιμένουν πληρωμές καλούνται να ελέγξουν τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς για την πίστωση των ποσών.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

οικονομία

πληρωμές

Το χρηματικό ποσό 1.462.243.998,92 ευρώ θα κατατεθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς 3.086.186 δικαιούχων, έως και την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

  • στις 19 Δεκεμβρίου, θα καταβληθούν 1.263.000.000 ευρώ σε 2.550.000 δικαιούχους για την πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων μηνός Ιανουαρίου 2026,
  • έως τις 19 Δεκεμβρίου, θα καταβληθούν 25.000.000 ευρώ σε 1050 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

  • 60.000.000 ευρώ σε 120.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,
  • 70.000.000 ευρώ σε 350.000 δικαιούχους για δώρα Χριστουγέννων, επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,
  • 8.000.000 ευρώ σε 12.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,
  • 15.000.000 ευρώ σε 33.000 μητέρες για δώρο Χριστουγέννων,
  • 21.000.000 ευρώ σε 20.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης και
  • 83.000 ευρώ σε 1 δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πρωτοποριακή θεραπεία για το Αλτσχάιμερ: Φως και ήχος μπορεί να επιβραδύνουν την εξέλιξη της νόσου

Το κόλπο που διατηρεί το σπίτι σας πεντακάθαρο – Χρήσιμο για τις γιορτές

Έρχεται «νοικοκύρεμα » στα ακίνητα- Τι πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες

Στεγαστικό: Όλο το σχέδιο για περισσότερα και φθηνότερα ενοικιαζόμενα σπίτια

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
08:15 , Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025

Έρχεται «νοικοκύρεμα» στα ακίνητα

«Νοικοκύρεμα» στα ακίνητα της χώρας έρχεται το προσεχές διάστημα με την ενεργοποίηση του Μητρώ...
07:11 , Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025

Στεγαστικό: Όλο το σχέδιο για περισσότερα και φθηνότερα ενοικιαζόμενα σπίτια

Την επιστροφή ενοικίων, επιδοτήσεις για ανακαινίσεις, αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων, «φρένο» στι...
06:31 , Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025

Τεκμαρτή φορολόγηση και ψηφιοποίηση ανεβάζουν τους τζίρους των ελεύθερων επαγγελματιών

Αύξηση στους δηλωθέντες τζίρους εμφάνισαν για το 2024 οι περισσότεροι ελεύθεροι επαγγελματίες ...
22:27 , Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

Δάνεια σε ελβετικό φράγκο: Τα βασικά σημεία της ρύθμισης – ανάσας για 40.000 δανειολήπτες – Αναλυτικός οδηγός με ερωτήσεις και απαντήσεις

H κυβέρνηση προχωρά σε νομοθετική παρέμβαση για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο, επειδή υπάρχει έ...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα