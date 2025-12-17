Σαν σήμερα 17 Δεκεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.
Γεγονότα
- 1825: Αρχίζει η τρίτη και τελευταία πολιορκία του Μεσολογγίου.
- 1865: Κάνει πρεμιέρα η «Ημιτελής Συμφωνία» του Σούμπερτ.
- 1903: Στις 10:35 π.μ. στη Βόρειο Καρολίνα πραγματοποιείται από τους αδελφούς Όρβιλ και Γουίλμπορ Ράιτ η πρώτη πτήση παγκοσμίως με μηχανοκίνητο αεροπλάνο. Η πτήση τους διαρκεί 1 λεπτό, καλύπτοντας 850 πόδια. (Ημέρα της Αμερικανικής Αεροπορίας)
- 1915: Οι Γάλλοι καταλαμβάνουν το Καστελόριζο, στην προσπάθειά τους να πείσουν την κυβέρνηση των Αθηνών να πάρει μέρος στον πόλεμο στο πλευρό τους. (Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος)
- 1967: Ιδρύεται η Πανελλήνια Αντιδικτατορική Οργάνωση Σπουδαστών «Ρήγας Φεραίος», μετέπειτα ΕΚΟΝ Ρήγας Φεραίος, η νεολαιϊστικη οργάνωση του ΚΚΕ (εσ.).
- 1973: Η Αμερικανική Ψυχιατρική Εταιρία, για πρώτη φορά, δεν συμπεριλαμβάνει στον κατάλογο με τις ψυχικές ασθένειες την ομοφυλοφιλία.
- 1989: Προβάλλεται το πρώτο επεισόδιο της τηλεοπτικής σειράς The Simpsons.
- 1997: Αεροσκάφος τύπου Γιάκοβλεφ της Aerosvit Airlines, με προορισμό τη Θεσσαλονίκη, συντρίβεται στα Πιέρια Όρη.
- 2002: Β΄ Πόλεμος του Κονγκό: Τα κονγκολέζικα κόμματα υπογράφουν ειρηνευτική συμφωνία που προβλέπει μεταβατική κυβέρνηση και εκλογές εντός δύο ετών.
Γεννήσεις
- 1900: Κατίνα Παξινού, Ελληνίδα ηθοποιός, με διεθνή καριέρα. (Θαν. 22/2/1973)
- 1905: Σίμο Χέιχε, φημισμένος Φιλανδός ελεύθερος σκοπευτής, γνωστός και με το παρατσούκλι «λευκός θάνατος», ήρωας του ρωσοφινλανδικού πολέμου του 1939. (Θαν. 1/4/2002)
- 1936: Πάπας Φραγκίσκος, Αργεντίνος ιερωμένος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Διετέλεσε Πάπας (2013-2025) και αρχιεπίσκοπος Μπουένος Άιρες (1998-2013).Το κοσμικό του όνομα ήταν Χόρχε Μάριο Μπεργκόλιο. (Θαν. 21/4/2025)
- 1973: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Έλληνας παρουσιαστής
- 1973: Κώστας Γκατσιούδης, Έλληνας ακοντιστής
- 1980: Αλεξάνδρα Παπαγεωργίου, Ελληνίδα σφυροβόλος
- 1982: Στεφάν Λάσμε, Γκαμπονέζος καλαθοσφαιριστής
- 1983: Κωστής Τζωρτζακάκης, Έλληνας δημιουργός κόμικς
- 2002: Στεφανία Λυμπερακάκη, Ελληνίδα τραγουδίστρια
Θάνατοι
- 1273: Τζελαλαντίν Ρουμί, Περσόφωνος Σουφιστής μυστικιστής και ποιητής, γνωστός με το προσωνύμιο Ρουμί και αποκαλούμενος Μεβλανά («Ο δάσκαλός μας») από τους μαθητές του. Το εκτενές λυρικοδιδακτικό ποίημά του με τίτλο «Μασναβίγιε Μαναβί» («Πνευματικά Δίστιχα») άσκησε ευρύτατη επίδραση στην ισλαμική μυστικιστική σκέψη και ποίηση. Μετά τον θάνατό του, οι μαθητές του οργάνωσαν την αδελφότητα των Μεβλεβήδων, γνωστή στη Δύση ως «Οι Στροβιλιζόμενοι Δερβίσηδες». (Γεν. 30/9/1207)
- 1830: Σιμόν Ντε Μπολιβάρ, «απελευθερωτής» των κατοίκων της Λατινικής Αμερικής από τον ισπανικό ζυγό και οραματιστής των Ηνωμένων Πολιτειών της Νότιας Αμερικής. (Γεν. 24/7/1783)
- 1887: Νικόλαος Σαρίπολος, κύπριος νομαμαθής, θεμελιωτής του Δημοσίου Δικαίου στην Ελλάδα. (Γεν. 13/3/1817)
- 1981: Αντίοχος Ευαγγελάτος, Έλληνας συνθέτης
- 2011: Δημήτρης Σαραντάκος, Έλληνας συγγραφέας
- 2021: Μίμης Στεφανάκος, Έλληνας ηθοποιός και ποδοσφαιριστής
- 2024: Κώστας Χαρδαβέλλας ,Έλληνας δημοσιογράφος