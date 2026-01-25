e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πληρώνονται από την Δευτέρα – Αναλυτικά οι δικαιούχοι

Σύνοψη από το

  • Συνολικά 2,47 δισ. ευρώ θα καταβληθούν σε 4,3 εκατ. δικαιούχους από τις 26 έως τις 30 Ιανουαρίου 2026, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ.
  • Από τον e-ΕΦΚΑ, στις 28 και 29 Ιανουαρίου, θα πληρωθούν κύριες και επικουρικές συντάξεις Φεβρουαρίου 2026, ύψους 2,39 δισ. ευρώ, σε 4,23 εκατ. δικαιούχους.
  • Η ΔΥΠΑ θα διαθέσει 19 εκατ. ευρώ σε 31.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και 15 εκατ. ευρώ σε 20.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

οικονομία

πληρωμές

Συνολικά 2.471.173.399,20 ευρώ θα καταβληθούν σε 4.312.406 δικαιούχους, από τις 26 έως τις 30 Ιανουαρίου 2026, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

  • στις 28 και 29 Ιανουαρίου, θα καταβληθούν συνολικά 2.396.873.399,2 ευρώ σε 4.231.326 δικαιούχους για την πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Φεβρουαρίου 2026,
  • στις 30 Ιανουαρίου, θα καταβληθούν 3.100.000 ευρώ σε 8.300 δικαιούχους για την πληρωμή προκαταβολών συντάξεων Φεβρουαρίου 2026 του ν. 4778/2021,
  • στις 30 Ιανουαρίου, θα καταβληθούν 3.000.000 ευρώ σε 2.000 δικαιούχους για την επιστροφή εισφορών μη μισθωτών και
  • από τις 26 έως και τις 30 Ιανουαρίου, θα καταβληθούν 13.000.000 ευρώ σε 700 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

  • 19.000.000 ευρώ σε 31.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,
  • 15.000.000 ευρώ σε 20.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,
  • 20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης και
  • 1.200.000 ευρώ σε 80 δικαιούχους φορείς για την πληρωμή εισφορών προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μπορεί ο κρύος καιρός να σας αρρωστήσει – Tι φταίει στην πραγματικότητα;

Τι ομάδα αίματος έχετε; Απαντήστε σε αυτό το τεστ προσωπικότητας και αποκαλύψτε τι λέει η θεωρία ketsueki-gata για εσάς

Επίδομα παιδιού 2026: Σε ποια δόση αναμένεται να υπάρξουν αλλαγές

Φορολογικές δηλώσεις: Για ποιους θα είναι ελαφρύτερο το φετινό εκκαθαριστικό – Ποιοι και πόσα κερδίζουν από τη μείωση των τ...

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
06:39 , Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026

Χειμερινές εκπτώσεις: Ανοιχτά τα καταστήματα σήμερα – Τι ισχύει για τα Σούπερ Μάρκετ

Για δεύτερη συνεχόμενη Κυριακή, τα καταστήματα σε όλη τη χώρα θα λειτουργήσουν κανονικά, στο π...
01:30 , Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026

Ακρίβεια: Χιλιάδες νοικοκυριά δυσκολεύονται να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες – 3 στους 10 Έλληνες… φεσώνονται για να ζήσουν

Η νέα έκθεση της ΓΣΕΕ φέρνει στο φως τη δύσκολη οικονομική πραγματικότητα που βιώνουν χιλιάδες...
10:41 , Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026

Φοροδιαφυγή: Τα 3 νέα εργαλεία που εξετάζουν υπουργείο Οικονομικών και ΑΑΔΕ

Τρία νέα ψηφιακά εργαλεία που θα τεθούν σε εφαρμογή εφέτος αναμένεται να οδηγήσουν σε περαιτέρ...
10:25 , Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026

Νέοι περιορισμοί στο Airbnb το 2026: Πότε χάνεται η άδεια μίσθωσης

Αυστηρότερο γίνεται από φέτος το κανονιστικό πλαίσιο για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Για το 20...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι