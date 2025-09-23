ΔΥΠΑ: Αρχίζουν αύριο οι αιτήσεις για 1.000 επιδοτούμενες θέσεις στο πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων ΑμεΑ – Όλες οι λεπτομέρειες

Αρχίζει αύριο, Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου, στη 13:00, η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων των δήμων για συμμετοχή στο «ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης για την πρόσληψη 1.000 επιπλέον ανέργων Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού» της ΔΥΠΑ.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, σκοπός του προγράμματος είναι η επίτευξη της ενεργής συμμετοχής των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας, την οποία πρωτίστως εγγυάται η ένταξη/επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Αντικείμενο του προγράμματος είναι η επέκταση του πρώτου επιτυχημένου κύκλου της δράσης, με τίτλο «ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης για την πρόσληψη 1.000 ανέργων Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού» κατά 1.000 επιπλέον νέες θέσεις εργασίας, πλήρους ή μερικής απασχόλησης, με την πρόσληψη ανέργων Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ).

Το ποσό επιχορήγησης ορίζεται στο 75% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους του ωφελούμενου, με ανώτατο όριο τα 750 ευρώ μηνιαίως, ανεξαρτήτως καθεστώτος πλήρους ή μερικής απασχόλησης και η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται στους 18 μήνες.